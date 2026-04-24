Ухвалена Кабінетом Міністрів постанова №405 змінює правила надання компенсації за комунальні послуги та паливо для місць, де тимчасово розміщують евакуйованих людей, наголошують у Пенсійному фонді України.

Ідеться про збірні та проміжні пункти евакуації, транзитні центри і приймальні пункти. Новий порядок має врегулювати, як саме власникам або орендарям таких приміщень відшкодовуватимуть витрати під час розміщення людей.

Як отримати компенсацію за комунальні послуги та якi документи потрібно зібрати

Хто отримає компенсацію за комунальні послуги

Компенсацію можуть отримати власники або орендарі об’єктів, які використовують для проживання евакуйованих за рішенням органів влади. Це можуть бути як державні, так і приватні приміщення, якщо їх офіційно залучили для таких потреб.

Фактично йдеться про тих, хто забезпечує людей житлом у пунктах евакуації — саме їм держава компенсує витрати, пов’язані з утриманням цих об’єктів.

Відшкодування за комунальні послуги: які витрати покривають

Постанова передбачає компенсацію за основні комунальні послуги. Зокрема, це витрати на газ і електроенергію, опалення, гарячу воду, централізоване водопостачання та водовідведення, а також вивезення відходів і абонентське обслуговування.

Якщо ж у приміщенні немає централізованого газу чи тепла, компенсують витрати на скраплений газ або пічне паливо — тверде чи рідке.

Як отримати відшкодування витрат за комунальні послуги

Щоб отримати компенсацію, власник або орендар має підготувати пакет документів і подати його онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Перелік документів для повернення коштів за комунальні послуги:

заява на компенсацію, яка подається через електронний кабінет на порталі ПФУ;

акт про розміщення евакуйованих із зазначенням площі приміщення, кількості ліжко-місць і рівня їх заповненості;

підтверджувальні рахунки за комунальні послуги та паливо за звітний період;

розрахунок суми витрат (вказується в заяві).

Потрібно заповнити заяву та сформувати акт про надання послуг із розміщення евакуйованих. У цих документах зазначають площу, яка використовується для проживання, кількість ліжко-місць і їхню фактичну зайнятість. Також додають рахунки за комунальні послуги або паливо за відповідний місяць.

Усі документи подаються в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису. Зробити це потрібно до 10 числа місяця, що настає після звітного.

Як розраховується сума компенсації за оплату комуналки

Суму компенсації заявник визначає самостійно. За основу беруть фактичні витрати, зазначені в рахунках, а також враховують, яка частина приміщення використовується і наскільки воно заповнене.

Розрахунок проводиться за формулою з відповідними коефіцієнтами площі та завантаження. Якщо ж усе приміщення зайняте евакуйованими і всі місця заповнені, компенсацію можуть нарахувати на всю суму витрат.

Після подання документів Пенсійний фонд перевіряє їх і правильність розрахунків. За результатами приймається рішення про призначення компенсації або відмову.

Якщо рішення позитивне, кошти перераховують щомісяця — до 25 числа (у грудні — до 23-го) на банківський рахунок, який вказаний у заяві.

Контроль за достовірністю даних здійснює Нацсоцслужба. Вона може перевіряти, чи фактично у приміщеннях проживають евакуйовані та чи відповідають подані документи реальній ситуації.

Отримані кошти можна використовувати лише на оплату комунальних послуг і палива. Якщо виникла переплата, її потрібно повернути.

У разі порушень виплату можуть призупинити. Якщо ж заявник не погоджується з рішенням Пенсійного фонду, він має право оскаржити його протягом трьох днів після отримання повідомлення.

Пов'язані теми:

