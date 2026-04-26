Україна домовилася про поставки дизельного палива з низкою країн, які пообіцяли гарантувати стабільність поставок.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Що відомо про постачання дизелю до України

Український лідер наголосив, що є, зокрема, домовленості щодо постачання дизельного пального з країн Близького Сходу.

– Коли ми говоримо про захист енергетики, це не тільки фізичний захист… Україна споживає зараз дизелю в рази більше, ніж деякі країни. Ніж багато країн. Безумовно, одна з причин – війна. Безумовно, у нашої армії дефіциту з дизелем немає, – пояснив він.

Володимир Зеленський повідомив, що “відкрив напрямок Кавказу, щоб забезпечити дизель цивільному населенню”.

Він уточнив, що хоча Україна домовилася про стабільність постачання, окремим дуже важливим питанням є ціна на дизпаливо.

– Багато різних викликів і різних війн. Головне, щоб було забезпечення. Головне, щоб було достатньо цивільним і армії, або армії і цивільним, – підсумував президент.

Нагадаємо, у березні президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візиту на Близький Схід домовився про постачання дизельного пального щонайменше на один рік.

