Виплати на дитину до 1 та 3 років: суми та як оформити допомогу у 2026 році
В Україні дефіцит кадрів на ринку праці, тож гостро стоїть проблема повернення жінок до роботи після народження дитини.
Ситуація ускладнюється тим, що більшість державних дитячих садочків приймають дітей переважно з трирічного віку. Через це батьки, які могли б і хотіли вийти на роботу раніше, просто не мають змоги залишити дитину під наглядом.
Саме для вирішення цієї проблеми держава і запровадила систему єЯсла. Її суть полягає в тому, що батьки зможуть обирати альтернативні форми догляду за дитиною. Це можуть бути приватні садочки, няні, або інші послуги догляду, а держава компенсуватиме ці витрати у вигляді щомісячної виплати.
Розмір виплат на дитину до 1 та 3 років
З 1 січня 2026 року в Україні діє оновлена система державної підтримки сімей із дітьми. Вона охоплює одразу дві різні програми:
- допомогу на дитину до 1 року,
- виплати для дітей віком від 1 до 3 років у межах проєкту єЯсла.
Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, з 2026 року запроваджується допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку.
Право на неї має мати або інший законний представник, який фактично доглядає за дитиною після завершення виплат у зв’язку з вагітністю та пологами.
Розмір виплат на дитину до 1 року:
- 7 000 грн на місяць;
- 10 500 грн, якщо дитина має інвалідність.
Допомога призначається лише за зверненням і виплачується з наступного дня після завершення декретної відпустки.
У Мінсоцполітики також уточнили, що якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, сім’я має право отримувати цю виплату з цієї дати.
Виплати на дитину 2026 до 3 років: єЯсла
Інша програма стосується батьків дітей віком від 1 до 3 років, які виходять на роботу на повний робочий день.
Як пояснила перша заступниця міністра соціальної політики Людмила Шемелинець, головна умова — офіційне працевлаштування на повну зайнятість.
Розмір виплат у межах єЯсла:
- 8 000 грн щомісяця;
- 12 000 грн — для дитини з інвалідністю.
На що можна витратити гроші за програмою єЯсла
За словами Людмили Шемелинець, щомісячні виплати на дитину до 3 років 2026 не видаються “на руки”. Вони прив’язані до дитини та можуть використовуватися лише на визначені послуги.
Витратити їх можна на:
- приватний дитячий садочок;
- послуги няні;
- розвивальні гуртки.
Для цього батьки повинні оформити спеціальну картку з рахунком. Оплата дозволятиметься лише тим послугам, які відповідають визначеним урядом КВЕДам.
Виплати на дитину до 1 та 3 років: як оформити
Як повідомили у Пенсійному фонді України, для отримання виплат у межах допомоги на дитину до 1 року та програми єЯсла Ощадбанк відкриває спеціальні рахунки для заявників.
Як працює механізм оформлення виплати на дитину до 3 років:
- Один із батьків або законний представник подає письмову заяву на призначення виплати — або допомоги по догляду за дитиною до 1 року, або участі в програмі єЯсла. Звернутися можна до сервісного центру ПФУ, ЦНАПу або органу місцевого самоврядування.
- Після опрацювання заяви Пенсійний фонд України передає необхідні дані до АТ Ощадбанк.
- На підставі цих даних банк відкриває спеціальний рахунок для зарахування коштів.
- Заявник отримує повідомлення про відкриття рахунку та надходження виплат.
- Після цього необхідно звернутися до відділення Ощадбанку для оформлення та отримання платіжної картки.
Для отримання картки у банку потрібно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Жодні додаткові довідки не вимагаються.
Уряд працює над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через Дію.
Хто не зможе отримати виплати
У Мінсоцполітики наголошують, що наразі програма єЯсла передбачена лише для тих, хто виходить на повний робочий день. Тому фізичні особи-підприємці (ФОПи) поки не входять до переліку отримувачів цієї допомоги. Окремо в міністерстві підкреслили, що рівень доходів родини не впливає на призначення виплат.
На реалізацію всіх дитячих програм у 2026 році передбачено 29 млрд гривень, включно з виплатами при народженні дитини.
– За нашими підрахунками, цих коштів має вистачити, — зазначила Людмила Шемелинець.
Також уряд планує наступний етап реформи: з 2028 року може запрацювати програма єСадок для дітей віком від 3 до 6 років із щомісячною підтримкою за рахунок місцевих бюджетів.