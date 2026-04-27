В Україні дефіцит кадрів на ринку праці, тож гостро стоїть проблема повернення жінок до роботи після народження дитини.

Ситуація ускладнюється тим, що більшість державних дитячих садочків приймають дітей переважно з трирічного віку. Через це батьки, які могли б і хотіли вийти на роботу раніше, просто не мають змоги залишити дитину під наглядом.

Саме для вирішення цієї проблеми держава і запровадила систему єЯсла. Її суть полягає в тому, що батьки зможуть обирати альтернативні форми догляду за дитиною. Це можуть бути приватні садочки, няні, або інші послуги догляду, а держава компенсуватиме ці витрати у вигляді щомісячної виплати.

Розмір виплат на дитину до 1 та 3 років

З 1 січня 2026 року в Україні діє оновлена система державної підтримки сімей із дітьми. Вона охоплює одразу дві різні програми:

допомогу на дитину до 1 року,

виплати для дітей віком від 1 до 3 років у межах проєкту єЯсла.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, з 2026 року запроваджується допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку.

Право на неї має мати або інший законний представник, який фактично доглядає за дитиною після завершення виплат у зв’язку з вагітністю та пологами.

Розмір виплат на дитину до 1 року:

7 000 грн на місяць;

10 500 грн, якщо дитина має інвалідність.

Допомога призначається лише за зверненням і виплачується з наступного дня після завершення декретної відпустки.

У Мінсоцполітики також уточнили, що якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, сім’я має право отримувати цю виплату з цієї дати.

Виплати на дитину 2026 до 3 років: єЯсла

Інша програма стосується батьків дітей віком від 1 до 3 років, які виходять на роботу на повний робочий день.

Як пояснила перша заступниця міністра соціальної політики Людмила Шемелинець, головна умова — офіційне працевлаштування на повну зайнятість.

Розмір виплат у межах єЯсла:

8 000 грн щомісяця;

12 000 грн — для дитини з інвалідністю.

На що можна витратити гроші за програмою єЯсла

За словами Людмили Шемелинець, щомісячні виплати на дитину до 3 років 2026 не видаються “на руки”. Вони прив’язані до дитини та можуть використовуватися лише на визначені послуги.

Витратити їх можна на:

приватний дитячий садочок;

послуги няні;

розвивальні гуртки.

Для цього батьки повинні оформити спеціальну картку з рахунком. Оплата дозволятиметься лише тим послугам, які відповідають визначеним урядом КВЕДам.

Виплати на дитину до 1 та 3 років: як оформити

Як повідомили у Пенсійному фонді України, для отримання виплат у межах допомоги на дитину до 1 року та програми єЯсла Ощадбанк відкриває спеціальні рахунки для заявників.

Як працює механізм оформлення виплати на дитину до 3 років:

Один із батьків або законний представник подає письмову заяву на призначення виплати — або допомоги по догляду за дитиною до 1 року, або участі в програмі єЯсла. Звернутися можна до сервісного центру ПФУ, ЦНАПу або органу місцевого самоврядування. Після опрацювання заяви Пенсійний фонд України передає необхідні дані до АТ Ощадбанк. На підставі цих даних банк відкриває спеціальний рахунок для зарахування коштів. Заявник отримує повідомлення про відкриття рахунку та надходження виплат. Після цього необхідно звернутися до відділення Ощадбанку для оформлення та отримання платіжної картки.

Для отримання картки у банку потрібно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Жодні додаткові довідки не вимагаються.

Уряд працює над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через Дію.

Хто не зможе отримати виплати

У Мінсоцполітики наголошують, що наразі програма єЯсла передбачена лише для тих, хто виходить на повний робочий день. Тому фізичні особи-підприємці (ФОПи) поки не входять до переліку отримувачів цієї допомоги. Окремо в міністерстві підкреслили, що рівень доходів родини не впливає на призначення виплат.

На реалізацію всіх дитячих програм у 2026 році передбачено 29 млрд гривень, включно з виплатами при народженні дитини.

– За нашими підрахунками, цих коштів має вистачити, — зазначила Людмила Шемелинець.

Також уряд планує наступний етап реформи: з 2028 року може запрацювати програма єСадок для дітей віком від 3 до 6 років із щомісячною підтримкою за рахунок місцевих бюджетів.

