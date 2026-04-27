Виплати при народженні дитини у 2026 році: як оформити та які документи потрібні
- У 2026 році в Україні змінили систему допомоги при народженні дитини, оновили правила і підходи до виплат.
- Держава підвищила підтримку сімей і запровадила нові види допомоги для різних періодів догляду за дитиною.
- З’явилися додаткові програми підтримки батьків, які прив’язані до віку дитини та умов догляду.
З 1 січня 2026 року в Україні запрацювали нові правила державної допомоги сім’ям із дітьми. Вони передбачені Законом № 4681-IX від 5 листопада 2025 року, який суттєво оновив підхід до підтримки батьків, поєднавши підвищення чинних виплат із запровадженням нових програм.
Держава переглянула всю систему того, які виплати при народженні дитини можна отримати в Україні у 2026 році та як довго вони виплачуються.
Які виплати при народженні дитини можна отримати в Україні у 2026 році
Ключова зміна 2026 року — суттєве збільшення одноразової виплати. Розмір допомоги при народженні дитини у 2026 році становить 50 000 грн за кожну народжену дитину. Ця сума виплачується на дітей, які з’явилися на світ після 31 грудня 2025 року.
Виплати при народженні дитини у 2026 році може оформити один із батьків або законний опікун, з яким дитина постійно проживає. Виплата призначається лише за умови подання заяви.
До заяви додаються:
- свідоцтво про народження дитини або рішення про встановлення опіки;
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу та громадянство України.
Подати документи потрібно протягом 12 місяців з дня народження дитини.
Таким чином, скільки платять за народження дитини 2026 року — це фіксована сума 50 тис. грн, яка виплачується за новими правилами без розподілу на тривалі щомісячні частини, як це було раніше.
Перехідні виплати для дітей, народжених до 2026 року
Для сімей, у яких діти народилися до 31 грудня 2025 року включно, діє стара система. Вона зберігається до повного завершення виплат і становить 41 280 грн.
Механізм виплат залишається незмінним:
- 10 320 грн — одноразово;
- решта суми — рівними частинами протягом 36 місяців.
Ці виплати здійснюються за правилами, затвердженими постановою КМУ від 27.12.2001.
Види виплат при народженні дитини у 2026 році
Окремий блок — це нові види підтримки, зокрема, допомога по догляду за дитиною до 1 року.
Допомога по догляду за дитиною до 1 року призначається:
- матері або іншому законному представнику;
- який фактично здійснює догляд за дитиною.
Вона призначається після завершення декретної відпустки або відповідних виплат і виплачується щомісяця до досягнення дитиною одного року.
Розміри у 2026 році:
- 7 000 грн на місяць;
- 10 500 грн — якщо дитина має інвалідність.
Важливо, що ця допомога не надається прийомним батькам та опікунам закладів інституційного догляду.
Окремо передбачено перехідне правило: батьки дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнився рік, також можуть отримати ці кошти за умови подання заяви до Пенсійного фонду.
Програма єЯсла: підтримка батьків після 1 року
Ще одна новація 2026 року — державна програма єЯсла. Вона розрахована на сім’ї, де один із батьків повертається до роботи після досягнення дитиною одного року.
Умови програми:
- дитині від 1 до 3 років;
- один із батьків працює на повний робочий день;
- укладено офіційний договір із надавачем послуг догляду.
Розмір допомоги:
- 8 000 грн на місяць;
- 12 000 грн — якщо дитина з інвалідністю.
Кошти можна витратити лише на офіційні послуги, такі як ясла, приватні дитсадки або няню. Оплата здійснюється виключно через спеціальний рахунок із використанням Дія.Картки.
Як оформити виплати: куди звертатися і які документи потрібні
Усі види допомог у 2026 році оформлюються за заявою до Пенсійного фонду України — як у паперовій, так і в електронній формі.
Базовий пакет документів включає:
- заяву на призначення допомоги;
- свідоцтво про народження дитини або рішення про опіку;
- паспорт та ідентифікаційний код заявника;
- додаткові документи (наприклад, наказ про вихід на роботу — для єЯсла).
Виплати при народженні дитини у 2026 році призначаються лише після звернення, автоматичного нарахування не передбачено.
Хто має право на допомогу
Отримати державну підтримку можуть:
- один із біологічних батьків;
- законні опікуни;
- особи, які фактично здійснюють догляд за дитиною.