З 1 січня 2026 року в Україні запрацювали нові правила державної допомоги сім’ям із дітьми. Вони передбачені Законом № 4681-IX від 5 листопада 2025 року, який суттєво оновив підхід до підтримки батьків, поєднавши підвищення чинних виплат із запровадженням нових програм.

Держава переглянула всю систему того, які виплати при народженні дитини можна отримати в Україні у 2026 році та як довго вони виплачуються.

Які виплати при народженні дитини можна отримати в Україні у 2026 році

Ключова зміна 2026 року — суттєве збільшення одноразової виплати. Розмір допомоги при народженні дитини у 2026 році становить 50 000 грн за кожну народжену дитину. Ця сума виплачується на дітей, які з’явилися на світ після 31 грудня 2025 року.

Виплати при народженні дитини у 2026 році може оформити один із батьків або законний опікун, з яким дитина постійно проживає. Виплата призначається лише за умови подання заяви.

До заяви додаються:

свідоцтво про народження дитини або рішення про встановлення опіки;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу та громадянство України.

Подати документи потрібно протягом 12 місяців з дня народження дитини.

Таким чином, скільки платять за народження дитини 2026 року — це фіксована сума 50 тис. грн, яка виплачується за новими правилами без розподілу на тривалі щомісячні частини, як це було раніше.

Перехідні виплати для дітей, народжених до 2026 року

Для сімей, у яких діти народилися до 31 грудня 2025 року включно, діє стара система. Вона зберігається до повного завершення виплат і становить 41 280 грн.

Механізм виплат залишається незмінним:

10 320 грн — одноразово;

решта суми — рівними частинами протягом 36 місяців.

Ці виплати здійснюються за правилами, затвердженими постановою КМУ від 27.12.2001.

Види виплат при народженні дитини у 2026 році

Окремий блок — це нові види підтримки, зокрема, допомога по догляду за дитиною до 1 року.

Допомога по догляду за дитиною до 1 року призначається:

матері або іншому законному представнику;

який фактично здійснює догляд за дитиною.

Вона призначається після завершення декретної відпустки або відповідних виплат і виплачується щомісяця до досягнення дитиною одного року.

Розміри у 2026 році:

7 000 грн на місяць;

10 500 грн — якщо дитина має інвалідність.

Важливо, що ця допомога не надається прийомним батькам та опікунам закладів інституційного догляду.

Окремо передбачено перехідне правило: батьки дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнився рік, також можуть отримати ці кошти за умови подання заяви до Пенсійного фонду.

Програма єЯсла: підтримка батьків після 1 року

Ще одна новація 2026 року — державна програма єЯсла. Вона розрахована на сім’ї, де один із батьків повертається до роботи після досягнення дитиною одного року.

Умови програми:

дитині від 1 до 3 років;

один із батьків працює на повний робочий день;

укладено офіційний договір із надавачем послуг догляду.

Розмір допомоги:

8 000 грн на місяць;

12 000 грн — якщо дитина з інвалідністю.

Кошти можна витратити лише на офіційні послуги, такі як ясла, приватні дитсадки або няню. Оплата здійснюється виключно через спеціальний рахунок із використанням Дія.Картки.

Як оформити виплати: куди звертатися і які документи потрібні

Усі види допомог у 2026 році оформлюються за заявою до Пенсійного фонду України — як у паперовій, так і в електронній формі.

Базовий пакет документів включає:

заяву на призначення допомоги;

свідоцтво про народження дитини або рішення про опіку;

паспорт та ідентифікаційний код заявника;

додаткові документи (наприклад, наказ про вихід на роботу — для єЯсла).

Виплати при народженні дитини у 2026 році призначаються лише після звернення, автоматичного нарахування не передбачено.

Хто має право на допомогу

Отримати державну підтримку можуть:

один із біологічних батьків;

законні опікуни;

особи, які фактично здійснюють догляд за дитиною.

Джерело : Пенсійний фонд

