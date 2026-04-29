Выплаты от Каритас: кто может получить финансовую поддержку в Полтаве и каковы условия
- В Каритас Полтава открыта регистрация на получение денежной помощи для эвакуированных домохозяйств.
- Подать заявку могут эвакуированные домохозяйства, которые не получали аналогичную помощь в течение последних 6 месяцев.
В Каритас Полтава сообщили о начале приема заявок на участие в программе денежной поддержки для эвакуированных домохозяйств. Регистрация будет проходить в рамках проекта Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине в Полтаве и Полтавской области.
Единовременная выплата от Каритас 12 300 грн: где и когда будет проходить регистрация
Жителей, соответствующих критериям программы, приглашают на регистрацию в городе Горишние Плавни. Регистрация проводится 29 апреля с 11:00 по адресу: переулок Молодежный, 6.
Организаторы отмечают, что прием заявок будет происходить в порядке живой очереди в принимающей общине.
Выплата от Каритас Полтава: условия программы
В рамках программы UCT2 для эвакуированных домохозяйств предусмотрена единовременная выплата в размере 12 300 грн на одного человека. Эти средства рассчитаны на покрытие базовых потребностей в течение трех месяцев после эвакуации.
Помощь предоставляется домохозяйствам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, обстрелов или официальных решений об эвакуации.
Важно, чтобы перемещение произошло не позднее чем 45 дней назад, а также чтобы заявители имели справку ВПЛ (выданную в пределах этого срока) или другой документ, подтверждающий факт переезда.
Выплата 12 300: кто может оформить
Претендовать на помощь могут:
- эвакуированные домохозяйства (самостоятельно или принудительно);
- лица, переместившиеся не более 45 дней назад;
- заявители с подтверждением статуса ВПЛ или другим документом о перемещении.
Количество членов семьи в домохозяйстве не ограничивается.
В то же время, помощь не предоставляется тем, кто уже получал финансовую поддержку от других организаций в течение последних шести месяцев.
Выплата от Каритас 12 300 грн: перечень документов
Для регистрации необходимо иметь при себе:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (в частности, загранпаспорт или вид на жительство);
- идентификационный код (РНОКПП);
- справку ВПЛ (при наличии);
- банковские реквизиты IBAN на имя главы домохозяйства;
- свидетельства о рождении детей.
В случае дополнительных вопросов можно обратиться по телефонам:
- 050 305 50 80
- 050 346 46 93