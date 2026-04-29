В Каритас Полтава сообщили о начале приема заявок на участие в программе денежной поддержки для эвакуированных домохозяйств. Регистрация будет проходить в рамках проекта Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине в Полтаве и Полтавской области.

Кто может получить выплату для ВПЛ от Каритас и на каких условиях, читайте в нашем материале.

Единовременная выплата от Каритас 12 300 грн: где и когда будет проходить регистрация

Жителей, соответствующих критериям программы, приглашают на регистрацию в городе Горишние Плавни. Регистрация проводится 29 апреля с 11:00 по адресу: переулок Молодежный, 6.

Организаторы отмечают, что прием заявок будет происходить в порядке живой очереди в принимающей общине.

Выплата от Каритас Полтава: условия программы

В рамках программы UCT2 для эвакуированных домохозяйств предусмотрена единовременная выплата в размере 12 300 грн на одного человека. Эти средства рассчитаны на покрытие базовых потребностей в течение трех месяцев после эвакуации.

Помощь предоставляется домохозяйствам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, обстрелов или официальных решений об эвакуации.

Важно, чтобы перемещение произошло не позднее чем 45 дней назад, а также чтобы заявители имели справку ВПЛ (выданную в пределах этого срока) или другой документ, подтверждающий факт переезда.

Выплата 12 300: кто может оформить

Претендовать на помощь могут:

эвакуированные домохозяйства (самостоятельно или принудительно);

лица, переместившиеся не более 45 дней назад;

заявители с подтверждением статуса ВПЛ или другим документом о перемещении.

Количество членов семьи в домохозяйстве не ограничивается.

В то же время, помощь не предоставляется тем, кто уже получал финансовую поддержку от других организаций в течение последних шести месяцев.

Выплата от Каритас 12 300 грн: перечень документов

Для регистрации необходимо иметь при себе:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (в частности, загранпаспорт или вид на жительство);

идентификационный код (РНОКПП);

справку ВПЛ (при наличии);

банковские реквизиты IBAN на имя главы домохозяйства;

свидетельства о рождении детей.

В случае дополнительных вопросов можно обратиться по телефонам:

050 305 50 80

050 346 46 93

Связанные темы:

