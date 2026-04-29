У Карітас Полтава повідомили про старт прийому заявок на участь у програмі грошової підтримки для евакуйованих домогосподарств. Реєстрація відбуватиметься в межах проєкту Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні в Полтаві та Полтавській області.

Хто може отримати виплата для ВПО від Карітас та за яких умов, читайте в нашому матеріалі.

Одноразова виплата від Карітас 12 300 грн: де і коли проходитиме реєстрація

Жителів, які відповідають критеріям програми, запрошують на реєстрацію у місті Горішні Плавні. Реєстрація проводиться 29 квітня з 11:00, за адресою провулок Молодіжний, 6.

Зараз дивляться

Організатори наголошують, що прийом заявок відбуватиметься в порядку живої черги в приймаючій громаді.

Виплата від Карітас Полтава: умови програми

У межах програми UCT2 для евакуйованих домогосподарств передбачена одноразова виплата у розмірі 12 300 грн на одну особу. Ці кошти розраховані на покриття базових потреб протягом трьох місяців після евакуації.

Допомога надається домогосподарствам, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії, обстріли або офіційні рішення про евакуацію.

Важливо, щоб переміщення відбулося не пізніше ніж 45 днів тому, а також щоб заявники мали довідку ВПО (видану в межах цього терміну) або інший документ, який підтверджує факт переїзду.

Виплата 12 300: хто може оформити

Претендувати на допомогу можуть:

евакуйовані домогосподарства (самостійно або примусово);

особи, які перемістилися не більше ніж 45 днів тому;

заявники з підтвердженням статусу ВПО або іншим документом про переміщення.

Кількість членів родини у домогосподарстві не обмежується.

Водночас, допомога не надається тим, хто вже отримував фінансову підтримку від інших організацій протягом останніх шести місяців.

Виплата від Карітас 12 300 грн: перелік документів

Для реєстрації необхідно мати при собі:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу (зокрема закордонний паспорт чи посвідку на проживання);

ідентифікаційний код (РНОКПП);

довідку ВПО (за наявності);

банківські реквізити IBAN на ім’я голови домогосподарства;

свідоцтва про народження дітей.

У разі додаткових питань можна звернутися за телефонами:

050 305 50 80

050 346 46 93

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.