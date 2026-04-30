Безопасность дорожного движения зависит не только от профессионализма водителя, но и от исправности автомобиля, сообщили в МВД Украины. Именно поэтому обязательный технический контроль (ОТК) играет важную роль — он позволяет своевременно выявить неисправности, которые могут привести к авариям или создать угрозу для других участников движения.

Есть ли штраф за непройденный техосмотр в Украине, читайте в нашем материале.

Кто должен проходить техосмотр автомобиля в 2026 году

В МВД объясняют, что ОТК — это комплексная проверка технического состояния транспортного средства. Во время нее оценивают работу ключевых систем: тормозов, рулевого управления, освещения, состояние шин, колес, стекол и других элементов, от которых напрямую зависит безопасность на дороге.

Сейчас смотрят

По итогам осмотра владельцу выдают соответствующий протокол с указанием даты проверки и срока следующего прохождения.

По информации МВД, обязательному техническому контролю подлежат:

грузовые автомобили и прицепы;

автобусы;

такси;

легковые автомобили, используемые для перевозок в коммерческих целях;

транспорт, перевозящий опасные грузы.

— В то же время частные легковые автомобили, не используемые для получения прибыли, а также мотоциклы и мопеды от прохождения ТО освобождены, — подчеркнули в МВД.

Таким образом, штраф за отсутствие техосмотра не может быть наложен на водителя легкового автомобиля, который использует машину для личных целей.

Частота прохождения техосмотра зависит от типа транспортного средства. В частности, коммерческие легковые автомобили и небольшие грузовики проверяются раз в два года, большегрузный транспорт и такси — ежегодно, а автобусы и транспорт, перевозящий опасные грузы, — дважды в год.

Такой подход, как отмечают в министерстве, позволяет системно контролировать техническое состояние транспорта, используемого в перевозках.

При каких условиях налагают штраф за техосмотр автомобиля в Украине

В МВД подчеркивают, что обязательный технический контроль является требованием законодательства, а не формальностью.

Отсутствие действующего протокола может привести к составлению административных материалов сотрудниками полиции или инспекторами Укртрансбезопасности, наложению штрафов или даже временному ограничению использования транспортного средства.

Также в ведомстве отмечают, что регулярный техосмотр помогает минимизировать риски поломок на дороге и повышает общий уровень безопасности перевозок.

Отдельно подчеркивается, что саму проверку осуществляют не сервисные центры МВД, а специально уполномоченные субъекты, включенные в реестр Главного сервисного центра МВД. Сервисные центры лишь ведут учет таких организаций.

После прохождения контроля владелец получает протокол, а в случае выявления неисправностей — акт с перечнем недостатков, которые необходимо устранить перед повторным осмотром.

Какой штраф за техосмотр автомобиля: суммы

В Украине для отдельных категорий водителей предусмотрена административная ответственность за эксплуатацию транспортных средств без прохождения обязательного технического осмотра.

Размеры штрафов за техосмотр автомобиля:

Как указано в КоАП , в частности в части 3 статьи 121, штраф за техосмотр автомобиля в Украине в 2026 году составляет двадцать необлагаемых минимумов доходов граждан. На данный момент это 340 грн.

, в частности в части 3 статьи 121, штраф за техосмотр автомобиля в Украине в 2026 году составляет двадцать необлагаемых минимумов доходов граждан. На данный момент это 340 грн. В то же время за повторное нарушение в течение года применяется более строгий штраф за техосмотр автомобиля. Согласно части 4 статьи 121 КоАП, в таком случае предусмотрен штраф за техосмотр в 2026 году в размере от сорока до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 680 до 850 грн.

Более того, суд может принять решение о лишении права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев или применить административный арест на срок от пяти до десяти суток.

Когда введут обязательный технический контроль для всех транспортных средств

Украина взяла на себя обязательства перед Европейским Союзом ввести обязательный технический контроль для всех транспортных средств, в частности легковых. Соответствующие законодательные изменения должны быть приняты до конца 2027 года.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач во время круглого стола, посвященного детенизации и урегулированию автомобильного рынка.

По его словам, в настоящее время в Украине отсутствует обязательный регулярный техосмотр для легковых автомобилей, однако государство намерено это изменить. Уже готовится соответствующий законопроект, ведь такое требование является частью евроинтеграционных обязательств.

Ожидается, что до конца 2027 года будут утверждены нормы, которые обяжут проходить периодический технический контроль все транспортные средства без исключения.

В правительстве поддерживают эту инициативу, отмечая, что она будет способствовать повышению безопасности дорожного движения и гармонизации украинских стандартов с европейскими. В то же время вопрос остается дискуссионным, ведь часть народных депутатов выступает против из-за возможной дополнительной финансовой нагрузки на граждан в военное время.

Отдельно идет речь о введении проверок технического состояния автомобилей непосредственно на дорогах — по аналогии с практикой стран ЕС.

На данный момент в Украине для этого нет ни необходимой нормативной базы, ни технического обеспечения. Для запуска такого механизма необходимо создать мобильные комплексы проверки транспорта, что также входит в перечень обязательств в рамках евроинтеграции.

Таким образом, на сегодняшний день технический контроль в Украине является обязательным только для коммерческого транспорта. В то же время реформа, которую планируют реализовать, предусматривает распространение этого требования на все транспортные средства и является частью более широкого пакета изменений в сфере безопасности дорожного движения и перевозок.

Поэтому вполне возможно, что в будущем штрафы за техосмотр будут вводиться не только для грузовиков и автобусов, но и для обычных легковых автомобилей рядовых граждан.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.