Безпека дорожнього руху визначається не лише професійністю водія, а й справністю автомобіля, повідомили у МВС України.

Саме тому обов’язковий технічний контроль (ОТК) відіграє важливу роль — він дає змогу вчасно виявити несправності, які можуть призвести до аварій або створити загрозу для інших учасників руху.

Чи є штраф за непройдений техогляд в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Хто має проходити техогляд авто у 2026 році

У МВС пояснюють, що ОТК — це комплексна перевірка технічного стану транспортного засобу. Під час неї оцінюють роботу ключових систем: гальм, кермового управління, освітлення, стан шин, коліс, скла та інших елементів, від яких безпосередньо залежить безпека на дорозі.

За підсумками огляду власнику видають відповідний протокол із зазначенням дати перевірки та строку наступного проходження.

За інформацією МВС, обов’язковому техконтролю підлягають:

вантажні автомобілі та причепи;

автобуси;

таксі;

легкові авто, які використовуються для перевезень із комерційною метою;

транспорт, що перевозить небезпечні вантажі.

— Водночас приватні легкові автомобілі, які не залучені до отримання прибутку, а також мотоцикли та мопеди від проходження ОТК звільнені, — наголосили у МВС.

Отже, штраф за відсутність техогляду не можуть накласти на водія легкового авто, який користується автівкою для себе.

Частота проходження техогляду залежить від типу транспорту. Зокрема, комерційні легкові авто та невеликі вантажівки перевіряють раз на два роки, великовантажний транспорт і таксі — щороку, а автобуси та транспорт, що перевозить небезпечні вантажі, — двічі на рік.

Такий підхід, як зазначають у міністерстві, дозволяє системно контролювати технічний стан транспорту, який використовується в перевезеннях.

За яких умов накладають штраф за техогляд авто в Україні

У МВС наголошують, що обов’язковий технічний контроль є вимогою законодавства, а не формальністю.

Відсутність чинного протоколу може призвести до складання адмінматеріалів працівниками поліції або інспекторами Укртрансбезпека, накладення штрафів чи навіть тимчасового обмеження використання транспортного засобу.

Також у відомстві зазначають, що регулярний техконтроль допомагає мінімізувати ризики поломок на дорозі та підвищує загальний рівень безпеки перевезень.

Окремо підкреслюється, що саму перевірку здійснюють не сервісні центри МВС, а спеціально уповноважені суб’єкти, включені до реєстру Головного сервісного центру МВС. Сервісні центри лише ведуть облік таких організацій.

Після проходження контролю власник отримує протокол, а у разі виявлення несправностей — акт із переліком недоліків, які потрібно усунути перед повторним оглядом.

Який штраф за техогляд авто: суми

В Україні для окремих категорій водіїв передбачена адміністративна відповідальність за експлуатацію транспортних засобів без проходження обов’язкового технічного контролю.

Суми штрафів за техогляд авто:

КУпАП , зокрема в частині 3 Як ідеться в, зокрема в частині 3 статті 121 , штраф за техогляд авто в Україні у 2026 році становить двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі це 340 грн.

Водночас за повторне порушення протягом року застосовується більш суворий штраф за техогляд авто. Відповідно до частини 4 статті 121 КУпАП, у такому випадку передбачено штраф за техогляд у 2026 році у розмірі від сорока до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 680 до 850 грн.

Ба більше, суд може ухвалити рішення про позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або застосувати адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.

Коли введуть обов’язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів

Україна взяла на себе зобов’язання перед Європейським Союзом запровадити обов’язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, зокрема легкових. Відповідні законодавчі зміни мають бути ухвалені до кінця 2027 року.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач під час круглого столу, присвяченого детінізації та врегулюванню автомобільного ринку.

За його словами, нині в Україні відсутній обов’язковий регулярний техогляд для легкових авто, однак держава має намір це змінити. Уже готується відповідний законопроєкт, адже така вимога є частиною євроінтеграційних зобов’язань.

Очікується, що до кінця 2027 року буде затверджено норми, які зобов’яжуть проходити періодичний технічний контроль усі транспортні засоби без винятку.

В уряді підтримують цю ініціативу, наголошуючи, що вона сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху та гармонізації українських стандартів із європейськими. Водночас питання залишається дискусійним, адже частина народних депутатів виступає проти через можливе додаткове фінансове навантаження на громадян у воєнний час.

Окремо йдеться про запровадження перевірок технічного стану автомобілів безпосередньо на дорогах — за аналогією з практикою країн ЄС.

Наразі в Україні для цього немає ані необхідної нормативної бази, ані технічного забезпечення. Для запуску такого механізму потрібно створити мобільні комплекси перевірки транспорту, що також входить до переліку зобов’язань у межах євроінтеграції.

Отже, на сьогодні технічний контроль в Україні є обов’язковим лише для комерційного транспорту. Водночас реформа, яку планують реалізувати, передбачає поширення цієї вимоги на всі транспортні засоби та є частиною ширшого пакета змін у сфері безпеки дорожнього руху й перевезень.

Тож цілком можливо, що в майбутньому буде не лише штраф за техогляд на фуру чи то автобус, але й на звичайні легкові авто пересічних громадян.

