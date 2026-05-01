В мае 2026 года в Украине продолжают действовать несколько крупных программ финансовой помощи населению.

Речь идет о выплатах от международных организаций, гуманитарных миссий и благотворительных фондов, направленных на поддержку людей, пострадавших от войны или оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Какие выплаты можно получить в мае 2026 года, кто может получить деньги и на каких условиях, читайте в нашем материале.

Помощь от международных организаций с 1 мая: кто может получить

С мая 2026 года финансовая поддержка остается доступной для широкого круга украинцев, прежде всего для тех, кто больше всего пострадал от войны.

Речь идет о внутренне перемещенных лицах, пенсионерах, людях с инвалидностью, многодетных семьях, а также жителях прифронтовых или недавно деоккупированных территорий. Отдельно помощь могут получить те, кто лишился жилья или стабильного дохода из-за боевых действий.

Также в фокусе программ остаются социально уязвимые группы — одинокие пожилые люди, матери-одиночки и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

Как правило, денежная помощь украинцам рассчитана на срок до трех месяцев, но в отдельных случаях может быть продлена до полугода. Средства поступают либо на банковские счета, либо через отделения Укрпочты. Регистрация осуществляется через официальные платформы организаций или их проверенные каналы.

Важный момент — международные структуры никогда не запрашивают PIN-коды или данные банковских карт. Любые подобные запросы являются признаком мошенничества.

Денежная помощь с 1 мая от Эстонского совета по делам беженцев

Эстонский совет по делам беженцев в мае 2026 года продолжает программу поддержки украинцев, лишившихся стабильных источников дохода из-за войны.

Эстонский совет по делам беженцев совместно с Запорожским благотворительным фондом Единство за будущее реализуют программу многоцелевой денежной помощи для украинцев, пострадавших в результате войны.

Поддержка охватывает жителей ряда регионов, в частности Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей.

Решение о предоставлении помощи принимается индивидуально — после оценки уязвимости заявителя. Такая оценка проводится консультантом во время телефонного разговора.

При рассмотрении учитываются различные жизненные обстоятельства, свидетельствующие о необходимости поддержки:

потеря кормильца;

полное или значительное разрушение жилья в результате боевых действий;

инвалидность или серьезные проблемы со здоровьем;

статус одинокого родителя несовершеннолетних детей;

ситуации, когда основным кормильцем является женщина.

Отдельно учитываются малообеспеченные семьи с детьми, домохозяйства с новорожденными, беременными или кормящими женщинами, а также одинокие пожилые люди и другие уязвимые категории.

В случае положительного решения размер помощи составляет 2 220 грн на одного человека. Выплата предоставляется на период от одного до трех месяцев — в зависимости от региона. В целом поддержка может быть назначена максимум для пяти членов одного домохозяйства.

Средства перечисляются непосредственно на банковский счет, который заявитель указывает при оформлении помощи.

Денежная помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC) с 1 мая

Как сообщили в Норвежском совете по делам беженцев на своей странице в Facebook, в настоящее время новые заявки на денежную помощь не принимаются. В то же время продолжается рассмотрение тех обращений, которые были поданы ранее.

В организации объясняют, что выплаты и проверка заявок продолжаются, поскольку часть домохозяйств до сих пор имеет статус “на рассмотрении”. Из-за ограниченного финансирования и большого количества запросов помощь смогли получить только те заявители, которые в наибольшей степени соответствовали критериям уязвимости.

В то же время NRC отмечает, что благодаря дополнительно привлеченным средствам часть заявок еще не закрыта окончательно и продолжает рассматриваться. Однако гарантий получения помощи для всех, чьи заявки находятся на рассмотрении, нет. Организация подчеркивает, что работает над тем, чтобы поддержать как можно больше людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Для заявителей, которым было отказано, решения являются окончательными. Пересмотр таких заявлений не предусмотрен, а все представленные данные удаляются в соответствии с правилами защиты информации. В то же время повторно подать заявку можно будет уже на следующем этапе программы.

Те домохозяйства, которые еще находятся на этапе рассмотрения и будут отобраны, получат уведомление непосредственно от NRC. В организации также отмечают, что такие заявители сохраняют право претендовать на другие виды гуманитарной помощи на общих условиях.

Инструмент проверки статуса заявки остается доступным до завершения всех выплат. В периоды обновления системы он может показывать статус “не отобрано” или “заявку не найдено”, что может означать как отказ, так и техническое несоответствие введенных данных. В таких случаях заявителям рекомендуют проверить информацию еще раз.

Статус заявки можно посмотреть по ссылке.

В NRC также признают, что задержки и неопределенность могут быть сложными для заявителей, однако подчеркивают: помощь направляется в первую очередь на наиболее уязвимые категории населения, и охватить всех желающих пока невозможно.

Денежная помощь для украинцев в мае 2026 года от Красного Креста

На сайте Красного Креста пояснили, что с апреля 2026 года в Украине меняется формат денежной поддержки, поскольку вместо многоцелевой денежной помощи (МДП) вводится новая система, а именно помощь по приоритетным направлениям. Она реализуется в сотрудничестве с местными властями и координируется рабочей группой по денежной помощи.

Программа действует в регионах, наиболее пострадавших от войны:

Харьковской;

Херсонской;

Запорожской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Черниговской;

Сумской;

Николаевской;

Одесской областях.

Подход основан на гуманитарных приоритетах, то есть поддержка предоставляется в зависимости от ситуации человека или семьи.

Основные виды денежной помощи от Красного Креста с апреля 2026 года:

Помощь для прифронтовых территорий. Предназначена для наиболее уязвимых людей, которые живут в зонах постоянной опасности и имеют повышенные расходы на базовые нужды из-за войны. Цель — покрыть расходы на еду, лекарства, коммунальные услуги, транспорт и одежду, а также уменьшить финансовое давление. Сумма: 10 800 грн на человека, а выплата одноразовая, рассчитанная на шесть месяцев. Помощь для эвакуированных лиц. Для людей, которые выехали из-за боевых действий и в течение 45 дней после эвакуации зарегистрировались в транзитном центре. Цель — поддержать базовые расходы в первые месяцы после переезда и помочь адаптироваться.

Сумма 12 300 грн на человека, выплата одноразовая, рассчитанная на три месяца. Помощь пострадавшим от обстрелов. Для тех, чье жилье разрушено или серьезно повреждено, а также для семей, в которых есть раненые или погибшие в результате обстрелов. Цель — покрыть самые неотложные нужды после удара. Сумма — 12 300 грн на человека, выплата одноразовая, на три месяца. Поддержка для ВПЛ, которые долго не могут вернуться домой. Касается внутренне перемещенных лиц, которые более шести месяцев не живут дома, находятся вдали от боевых действий и по разным причинам не получают государственные выплаты (например, из-за отсутствия документов или ограниченного доступа к учреждениям). Цель — обеспечить базовые потребности: питание, жилье и повседневные расходы. Сумма 2 000 грн на взрослого, 3 000 грн на ребенка и 3 000 грн на лиц с инвалидностью. Продолжительность помощи от трех до девяти месяцев в зависимости от ситуации семьи.

Также отмечается, что регистрация пострадавших и эвакуированных осуществляется по представлению местных властей и рабочей группы по денежной помощи, а списки пострадавших формируются и проверяются на местах.

В Красном Кресте подчеркивают, что такая денежная поддержка позволяет людям самостоятельно покрывать самые важные нужды и легче справляться с последствиями войны.

Выплаты в мае 2026 года от ООН

С апреля 2026 года, как сообщает УВКБ ООН, меняется порядок начисления денежной помощи в Украине. Теперь выплаты осуществляются по другому принципу, в зависимости от конкретной ситуации домохозяйства и уровня уязвимости.

Ранее стандартная помощь составляла 10 800 грн на человека и покрывала период до трех месяцев.

Теперь система стала более дифференцированной:

12 300 грн на человека (на три месяца) могут получить люди, которые были вынуждены эвакуироваться или покинули жилье вблизи линии фронта.

12 300 грн на человека (на три месяца) также предусмотрено для тех, кто пострадал в результате обстрелов.

Для жителей районов вблизи линии фронта ранее действовала выплата в размере 1 800 грн на человека в месяц, однако в настоящее время этот вид помощи УВКБ ООН не предоставляет.

Для уязвимых ВПЛ, которые более шести месяцев находятся в статусе перемещенных лиц и не имеют доступа к государственным выплатам, предусматривалась поддержка в размере 2 000–3 000 грн на человека в месяц — это направление также временно не реализуется.

В то же время УВКБ ООН продолжает поддерживать людей, которые вернулись в места постоянного проживания после перемещения или возвращения из-за границы после 24 февраля 2022 года.

Кто может претендовать на помощь с апреля 2026 года от ООН:

домохозяйства, чье жилье повреждено или разрушено в результате боевых действий;

семьи, потерявшие родственников в результате ракетных ударов или атак дронов;

домохозяйства, в которых есть раненые или люди, нуждающиеся в лечении после обстрелов;

лица, эвакуированные из зон в радиусе 50 км от линии фронта или границы с РФ;

люди, прибывшие с временно оккупированных территорий;

уязвимые ВПЛ, перемещенные в течение последних шести месяцев из опасных районов;

те, кто вернулся в Украину в течение последних 12 месяцев и проживает здесь не менее трех месяцев;

ВПЛ, которые вернулись домой и также проживают там не менее трех месяцев.

Для части заявителей проводится дополнительная оценка на основе анкет, в которых учитываются степень опасности, условия проживания, размер семьи, наличие детей, пожилых людей или людей с инвалидностью, а также социально-экономическое положение.

Окончательное решение принимается только после полной регистрации, которую осуществляет партнер УВКБ ООН — организация Право на защиту.

Также действует правило недопущения дублирования, следовательно, одна и та же гуманитарная помощь не может быть получена одновременно дважды. В то же время в случаях эвакуации или пострадавших от обстрелов допускаются исключения, но не более двух выплат в течение 12 месяцев на одно домохозяйство.

Денежная помощь от ЮНИСЕФ в 2026 году

ЮНИСЕФ совместно с Министерством социальной политики Украины продолжает программу поддержки детей с инвалидностью подгруппы А.

Размер единовременной выплаты составляет 6 500 грн. Полученные средства семьи могут использовать на любые нужды без ограничений.

Программа охватывает девять областей Украины, преимущественно те, которые больше всего пострадали от войны.

Денежная помощь украинцам с 1 мая 2026 года от Каритас

В Каритас Николаева УГКЦ сообщили, что часть внутренне перемещенных лиц может получить денежную поддержку в размере 10 800 грн.

Речь идет о новой волне помощи для людей, которые соответствуют определенным критериям. В частности, на выплаты могут претендовать ВПЛ, которые:

переехали после 24 февраля 2022 года из Донецкой, Луганской или Херсонской областей;

недавно прибыли в Николаев;

имеют инвалидность или серьезное заболевание, подтвержденное медицинскими документами;

в течение последних шести месяцев не получали многоцелевую денежную помощь от других благотворительных организаций.

Обратиться можно в Каритас Николаева УГКЦ по адресу: ул. Спасская, 60 б, г. Николаев. График работы: понедельник–пятница с 9:30 до 16:30.

При обращении обязательно необходимо подготовить:

паспорт;

идентификационный код (ИНН);

справку ВПЛ;

справку о доходах;

документ, подтверждающий инвалидность или наличие заболевания.

Подать заявку на получение помощи можно до конца апреля.

