В 2026 году Государственная налоговая служба Украины обновила списки участников Клуба белого бизнеса — компаний с высоким уровнем налоговой дисциплины.

Формально это список бизнесов, работающих без нарушений. По факту это срез той части экономики, которая играет открыто.

Но если смотреть шире, возникает более интересный вопрос: насколько велик этот “белый сегмент” и что на самом деле стоит за этим статусом.

Белый клуб в цифрах

В Украине сегодня более 2 миллионов субъектов хозяйствования. Большинство – это ФЛП (около 1,6 млн), еще 400–500 тысяч – компании.

На этом фоне “белый клуб” выглядит довольно компактно. По состоянию на апрель 2026 года – 8991 налогоплательщик. Из них:

8410 — юридические лица

581 — ФЛП

Это менее полупроцента от общего количества бизнесов.

Но есть важный нюанс. Список – не полный перечень всех прозрачных компаний. Его формирует ДПС на основе собственной аналитики. Также бизнес может сам инициировать проверку. То есть это не просто те, кто работает в белую. А перечень тех, кто системно это подтверждает и подсвечивается государством.

Кто эти компании

В списке – бизнесы из 19 отраслей, фактически вся экономика. По моделям налогообложения:

4789 – общая система;

3751 — упрощенная;

451 — резиденты Действие.

Что значит работать в белую

Статус “белого” налогоплательщика определяется четкими критериями: отсутствием налогового долга, своевременным представлением отчетности и ведением деятельности без рисковых операций.

В то же время, содержание этого понятия значительно шире.

Речь идет о системно выстроенной модели ведения бизнеса, которая предполагает прозрачность финансовых потоков, предсказуемость операционной деятельности и контролируемость рисков. Такой подход позволяет компании стабильно развиваться, избегать регуляторных осложнений и масштабироваться без использования сомнительных инструментов.

Ключевым результатом является доверие со стороны клиентов, партнеров и государства. Именно он становится основой долгосрочных отношений и устойчивости.

Это особенно важно для финтех- и иншуртех-компаний, где пользовательское решение в значительной степени формируется еще на этапе выбора продукта — на основе открытости информации, понятности условий и общего уровня надежности сервиса.

Кейс сервиса онлайн-страхования hotline.finance

Показательным примером является деятельность бренда hotline.finance, принадлежащего ООО Пробанкер.

Платформа предоставляет возможность пользователям сравнить и купить самую дешевую страховку онлайн – как обязательную, так и добровольную. Доступны автогражданка, туристическое страхование, Зеленая карта, страхование жилья от военных рисков и другие виды полисов.

Компания включена в список плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства на основании аналитической оценки ГНС. При формировании списка учитываются показатели налоговой отчетности, своевременность уплаты налогов и другие критерии, характеризующие системность ведения деятельности.

Учитывая специфику иншуртеха, компания постоянно работает в условиях изменений регуляторной среды. Это предполагает не разовые адаптации, а непрерывное соответствие требованиям и стандартам, что в свою очередь поддерживает стабильность работы и доверие со стороны пользователей.

Поддержка статуса плательщика с высоким уровнем налоговой дисциплины не требует отдельных действий, если прозрачная модель ведения бизнеса заложена с самого начала.

Читайте также: hotline.finance признано компанией года 2025 среди страховых сервисов.

Что дает этот статус

Статус участника перечня плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства предусматривает ряд практических преимуществ.

В частности, для таких компаний действует мораторий на проведение документальных проверок (с определенными законодательством исключениями). Также сокращаются сроки отдельных процедур, в частности, в процессе бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость.

Кроме этого, предусмотрено более структурированное взаимодействие с налоговыми органами, включая возможность получения индивидуальных консультаций и сопровождения со стороны ответственного специалиста.

В итоге это снижает административную нагрузку на бизнес и обеспечивает более предполагаемое взаимодействие с государством.

Связанные темы:

