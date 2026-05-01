У 2026 році Державна податкова служба України оновила списки учасників Клубу білого бізнесу — компаній із високим рівнем податкової дисципліни.

Формально це перелік бізнесів, які працюють без порушень. По факту — це зріз тієї частини економіки, яка грає відкрито.

Але якщо дивитися ширше, виникає цікавіше питання: наскільки великий цей “білий сегмент” і що насправді стоїть за цим статусом.

Білий клуб у цифрах

В Україні сьогодні понад 2 мільйони суб’єктів господарювання. Більшість — це ФОПи (близько 1,6 млн), ще 400–500 тисяч — компанії.

На цьому фоні “білий клуб” має доволі компактний вигляд. Станом на квітень 2026 року — 8991 платник податків. З них:

8410 — юридичні особи

581 — ФОП

Це менше ніж пів відсотка від загальної кількості бізнесів.

Але є важливий нюанс. Список — не повний перелік усіх прозорих компаній. Його формує ДПС на основі власної аналітики. Також бізнес може сам ініціювати перевірку. Тобто це не просто ті, хто працює в білу. А список тих, хто системно це підтверджує і підсвічується державою.

Хто ці компанії

У списку — бізнеси з 19 галузей, фактично вся економіка. За моделями оподаткування:

4789 — загальна система;

3751 — спрощена;

451 — резиденти Дія.City.

Що означає працювати в білу

Статус “білого” платника податків визначається чіткими критеріями: відсутністю податкового боргу, своєчасним поданням звітності та веденням діяльності без ризикових операцій.

Водночас зміст цього поняття значно ширший.

Йдеться про системно вибудувану модель ведення бізнесу, яка передбачає прозорість фінансових потоків, передбачуваність операційної діяльності та контрольованість ризиків. Такий підхід дозволяє компанії стабільно розвиватися, уникати регуляторних ускладнень і масштабуватися без використання сумнівних інструментів.

Ключовим результатом є довіра — з боку клієнтів, партнерів і держави. Саме вона стає основою довгострокових відносин і стійкості.

Це особливо важливо для фінтех- та іншуртех-компаній, де рішення користувача значною мірою формується ще на етапі вибору продукту — на основі відкритості інформації, зрозумілості умов і загального рівня надійності сервісу.

Кейс сервісу онлайн-страхування hotline.finance

Показовим прикладом є діяльність бренду hotline.finance, який належить ТОВ Пробанкер.

Платформа надає можливість користувачам порівняти та купити найдешевшу страховку онлайн — як обов’язкову, так і добровільну. Доступні автоцивілка, туристичне страхування, Зелена картка, страхування житла від воєнних ризиків та інші види полісів.

Компанія включена до переліку платників із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства на підставі аналітичної оцінки ДПС. При формуванні списку враховуються показники податкової звітності, своєчасність сплати податків, а також інші критерії, що характеризують системність ведення діяльності.

З огляду на специфіку іншуртеху, компанія постійно працює в умовах змін регуляторного середовища. Це передбачає не разові адаптації, а безперервну відповідність вимогам і стандартам, що, своєю чергою, підтримує стабільність роботи та довіру з боку користувачів.

Підтримка статусу платника з високим рівнем податкової дисципліни не потребує окремих дій, якщо прозора модель ведення бізнесу закладена з самого початку.

Також читайте: hotline.finance визнано компанією року 2025 серед страхових сервісів.

Що дає цей статус

Статус учасника переліку платників із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства передбачає низку практичних переваг.

Зокрема, для таких компаній діє мораторій на проведення документальних перевірок (із визначеними законодавством винятками). Також скорочуються строки окремих процедур, зокрема у процесі бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Окрім цього, передбачена більш структурована взаємодія з податковими органами, включно з можливістю отримання індивідуальних консультацій та супроводу з боку відповідального фахівця.

У підсумку це знижує адміністративне навантаження на бізнес і забезпечує більш передбачувану взаємодію з державою.

Пов'язані теми:

