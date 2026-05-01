Штраф за бузок: як невинний букет може обернутися покаранням
- Ламання бузку — це реальна шкода рослині, адже кущ слабшає, гірше цвіте і може хворіти.
- Найбільше шкодить саме обламування гілок, бо воно травмує тканини і знищує майбутні бруньки.
- За пошкодження бузку в парках і дворах передбачений штраф.
З настанням травня українські міста і села буквально потопають у цвітінні бузку. Пишні кущі з ніжно-фіолетовими, білими та рожевими суцвіттями не лише прикрашають вулиці, а й наповнюють повітря характерним солодким ароматом.
У цей період зростає спокуса зірвати кілька гілочок і принести їх додому, поставити у вазу, щоб продовжити відчуття весни в оселі.
Однак за цією, на перший погляд, безневинною дією приховується проблема, яка має як екологічний, так і правовий вимір. Масове ламання бузку — це не просто естетична втрата для міського простору, а реальна шкода для самих рослин.
Чому ламання бузку шкодить рослині
З ботанічної точки зору бузок — це багаторічний декоративний кущ, який формує квіткові бруньки заздалегідь, ще до початку активного весняного сезону. Саме тому будь-яке втручання в період цвітіння є чутливим.
Найбільш поширена помилка — не зрізання, а саме обламування гілок. Коли гілку різко ламають, утворюється нерівний, рваний зріз, який травмує тканини рослини. Це призводить до кількох негативних наслідків:
- порушується структура пагонів, що впливає на подальший ріст;
- знищується частина квіткових бруньок, закладених на наступний рік;
- відкривається доступ для грибкових інфекцій та шкідників;
- рослина витрачає додаткові ресурси на відновлення замість розвитку.
У випадку регулярного пошкодження кущ поступово втрачає декоративність, зокрема цвіте менш рясно, формує слабші пагони, а іноді навіть частково всихає. Особливо вразливими є молоді кущі, які ще не встигли зміцніти.
Чи є штраф за бузок в Україні
З правової точки зору бузок у парках, скверах і дворах є частиною озеленення, яке підтримується роками. Масове обламування гілок призводить до деградації зелених зон, що впливає не лише на естетику, а й на екологічний стан міського середовища.
За словами адвоката Руслана Ружицького, історія з ламанням бузку в Україні має чітке юридичне підґрунтя, про яке багато хто навіть не здогадується. Є ймовірність отримати штраф за бузок в Україні.
Ось як виглядає ця ситуація з точки зору закону:
- За словами правника, ламання гілок бузку підпадає під статтю 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка стосується порушення правил благоустрою.
- Згідно з правилами, затвердженими ще у 2006 році, на об’єктах благоустрою (парки, сквери, подвір’я) суворо заборонено пошкоджувати дерева та кущі.
- Хоча дехто помилково вважає, що закон захищає лише дерева, бузок як кущ також перебуває під захистом закону.
Штраф за зривання бузку в громадських місцях коливається в межах від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів. У грошовому вимірі це становить від 340 до 1 360 грн.