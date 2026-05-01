З настанням травня українські міста і села буквально потопають у цвітінні бузку. Пишні кущі з ніжно-фіолетовими, білими та рожевими суцвіттями не лише прикрашають вулиці, а й наповнюють повітря характерним солодким ароматом.

У цей період зростає спокуса зірвати кілька гілочок і принести їх додому, поставити у вазу, щоб продовжити відчуття весни в оселі.

Однак за цією, на перший погляд, безневинною дією приховується проблема, яка має як екологічний, так і правовий вимір. Масове ламання бузку — це не просто естетична втрата для міського простору, а реальна шкода для самих рослин.

Чи передбачений штраф за зірваний бузок в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Чому ламання бузку шкодить рослині

З ботанічної точки зору бузок — це багаторічний декоративний кущ, який формує квіткові бруньки заздалегідь, ще до початку активного весняного сезону. Саме тому будь-яке втручання в період цвітіння є чутливим.

Найбільш поширена помилка — не зрізання, а саме обламування гілок. Коли гілку різко ламають, утворюється нерівний, рваний зріз, який травмує тканини рослини. Це призводить до кількох негативних наслідків:

порушується структура пагонів, що впливає на подальший ріст;

знищується частина квіткових бруньок, закладених на наступний рік;

відкривається доступ для грибкових інфекцій та шкідників;

рослина витрачає додаткові ресурси на відновлення замість розвитку.

У випадку регулярного пошкодження кущ поступово втрачає декоративність, зокрема цвіте менш рясно, формує слабші пагони, а іноді навіть частково всихає. Особливо вразливими є молоді кущі, які ще не встигли зміцніти.

Чи є штраф за бузок в Україні

З правової точки зору бузок у парках, скверах і дворах є частиною озеленення, яке підтримується роками. Масове обламування гілок призводить до деградації зелених зон, що впливає не лише на естетику, а й на екологічний стан міського середовища.

За словами адвоката Руслана Ружицького, історія з ламанням бузку в Україні має чітке юридичне підґрунтя, про яке багато хто навіть не здогадується. Є ймовірність отримати штраф за бузок в Україні.

Ось як виглядає ця ситуація з точки зору закону:

Кодексу За словами правника, ламання гілок бузку підпадає під статтю 152України про адміністративні правопорушення, яка стосується порушення правил благоустрою.

правилами Згідно з, затвердженими ще у 2006 році, на об’єктах благоустрою (парки, сквери, подвір’я) суворо заборонено пошкоджувати дерева та кущі.

Хоча дехто помилково вважає, що закон захищає лише дерева, бузок як кущ також перебуває під захистом закону.

Штраф за зривання бузку в громадських місцях коливається в межах від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів. У грошовому вимірі це становить від 340 до 1 360 грн.

