С наступлением весны в Украине традиционно возрастает интерес к ранним цветам, таким как подснежники и другие первоцветы. Однако многие из этих растений находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Украины, что делает их сбор, продажу и покупку незаконными.

Городские власти Киева призывают не срывать и не покупать первоцветы и напоминают, что за их продажу и покупку налагается штраф.

Какой штраф за продажу и покупку первоцветов в Украине в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие весенние цветы запрещено продавать и покупать

Первоцветы относятся к редким видам растений, поэтому большинство из них занесено в Красную книгу Украины.

В перечень весенних цветов, сбор, продажа и покупка которых запрещены, входят:

подснежники;

пролиски;

шафраны (крокусы);

сон-трава;

белоцвет.

Приобретение, сбыт и распространение редких весенних цветов является нарушением законодательства Украины. Такие действия преследуются правоохранительными органами и наказываются наложением штрафа.

Какой штраф за подснежники и первоцветы 2026

Юристы Безоплатной правовой помощи отметили, что законодательством Украины запрещается продажа и покупка редких растений. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (статья 88.1), гражданам, которые незаконно будут собирать и реализовывать первоцветы, предусмотрена ответственность.

Штрафы за первоцветы в 2026 году составляют — от тридцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 грн до 1 700 грн) с возможной конфискацией объектов растительного мира (цветов).

Если первоцветы были собраны в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, занесенные в Красную книгу Украины или охраняемые в соответствии с международными договорами Украины, тогда налагается штраф от ста до двухсот пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 700 грн до 3 655 грн) с конфискацией объектов растительного мира.

Юристы БПП добавили, что за ухудшение среды произрастания первоцветов также предусмотрена ответственность. Согласно статье 90 Кодекса Украины об административных правонарушениях, налагается штраф от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 грн до 510 грн).

А на должностных лиц налагается штраф от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 грн до 850 грн) с возможной конфискацией незаконно добытых цветов.

Также согласно постановлению № 1030 от 7 ноября 2012 года, за каждое сорванное краснокнижное растение, за каждый сорванный подснежник предусмотрен штраф — 49 грн.

Если вы стали свидетелем незаконной продажи первоцветов, обратитесь в Национальную полицию и сообщите в Государственную экологическую инспекцию в вашей области.

