С 1 мая в Украине изменятся некоторые правила оплаты коммунальных услуг: что будет с тарифами на свет, газ и воду.

Тарифы на электроэнергию с 1 мая

На сегодняшний день базовый тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн за кВт·ч. Правительство продлило действие действующей цены для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года, поэтому стоимость электроэнергии для населения останется без изменений, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В то же время с начала мая заканчивается отопительный сезон, а вместе с ним временно прекращает действовать льготный тариф для домохозяйств с электроотоплением. До 30 апреля для таких потребителей первые 2 000 кВт-ч в месяц стоили 2,64 грн за кВт-ч, а объем сверх лимита — 4,32 грн за кВт-ч. Вновь эта льгота будет действовать с 1 октября по 30 апреля.

Таким образом, в период с мая до конца сентября все бытовые потребители будут платить по единому тарифу — 4,32 грн за кВт-ч.

Те, у кого установлен двухзонный счетчик, будут платить:

день (07:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-ч;

ночь (23:00-07:00) — 2,16 грн/кВт-ч.

Напомним, что в феврале 2026 года премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Кабмин не рассматривает вопрос о повышении тарифа на электроэнергию.

Она уточнила, что Международный валютный фонд ожидает от правительства Украины до конца июля 2026 года карту либерализации тарифов, которая должна заработать после отмены военного положения.

Тарифы на газ с 1 мая

В мае тарифы на газ для населения не будут меняться.

Компания НАК Нафтогаз установила фиксированный тариф для бытовых потребителей — он будет действовать с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года.

Фиксированный тариф предполагает, что стоимость кубометра газа составит 7,96 грн. Клиентов компании автоматически переведут на этот тарифный план. А новые потребители при подключении могут указать его в заявлении.

В марте премьер-министр Юлия Свириденко по итогам встречи с наблюдательным советом Нафтогаза сообщила, что сохранение фиксированной цены на газ является критически важной задачей для государства.

Тарифы на воду с 1 мая

По состоянию на май 2026 года тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения остаются на уровне февраля 2022 года.

На данный момент общенационального повышения тарифов на воду не наблюдается, однако цены различаются в зависимости от региона, решений местных властей и конкретного водоканала.

Тарифы для водоканалов и предприятий, занимающихся водоснабжением и водоотведением, устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Тарифы на воду различаются в зависимости от населенного пункта, поставщика услуг и типа подключения дома.

Кто может не платить за коммунальные услуги

Напомним, что в марте Верховная Рада приняла закон № 13155, отменяющий начисление коммунальных платежей, если жилье стало непригодным для проживания в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, связанных с российской агрессией.

Это правило действует в течение всего периода, пока объект не может эксплуатироваться.

Важное условие — объект должен быть официально признан непригодным для проживания. В таком случае начисление платежей приостанавливается на весь период, пока жилье не восстановят или оно не станет пригодным для эксплуатации.

Закон предусматривает:

освобождение от оплаты как при полном разрушении дома, так и при частичных повреждениях;

это может касаться отдельных квартир и общих частей дома;

учет таких случаев осуществляется через взаимодействие органов власти, управляющих и поставщиков услуг.

Освобождение от коммунальных платежей будет действовать в течение периода, когда жилье официально признано непригодным для проживания, в рамках закона. Таким образом, граждане не будут платить за услуги, которые они фактически не получают.

