З 1 травня в Україні зміняться окремі правила оплати комуналки: що буде з тарифами на світло, газ і воду.

Тарифи на світло з 1 травня

На сьогодні базовий тариф на електроенергію становить 4,32 грн за кВт-год. Уряд продовжив дію чинної ціни для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року, тож вартість електроенергії для населення залишиться без змін, повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Водночас із початку травня завершується опалювальний сезон, а разом із ним тимчасово припиняє діяти пільговий тариф для домогосподарств з електроопаленням. До 30 квітня для таких споживачів перші 2 000 кВт-год на місяць коштували 2,64 грн за кВт-год, а обсяг понад ліміт — 4,32 грн за кВт-год. Знову ця пільга діятиме з 1 жовтня до 30 квітня.

Тож у період із травня до кінця вересня всі побутові споживачі сплачуватимуть за єдиним тарифом — 4,32 грн за кВт-год.

Ті, хто має двозонний лічильник, сплачуватимуть:

день (07:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-год;

ніч (23:00-07:00) — 2,16 грн/кВт-год.

Нагадаємо, що у лютому 2026 року прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Кабмін не розглядає підняття тарифу на світло.

Вона уточнила, що Міжнародний валютний фонд очікує від уряду України до кінця липня 2026 року карту лібералізації тарифів, яка має запрацювати після скасування воєнного стану.

Тарифи на газ з 1 травня

У травні тарифи на газ для населення не будуть змінюватися.

Компанія НАК Нафтогаз встановила фіксований тариф для побутових споживачів – він діятиме від 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року.

Тариф фіксований передбачає, що кубометр газу становитиме 7,96 грн. Клієнтів компанії автоматично переведуть на цей тарифний план. А нові споживачі під час підключення можуть вказати його в заяві.

У березні прем’єрка Юлія Свириденко за підсумками зустрічі із наглядовою радою Нафтогазу повідомила, що збереження фіксованої ціни на газ є критично важливим завдання для держави.

Тарифи на воду з 1 травня

Станом на травень 2026 року тарифи на водопостачання та водовідведення для населення залишаються на рівні лютого 2022 року.

Загальнонаціонального підвищення тарифів на воду наразі немає, однак ціни відрізняються залежно від регіону, рішення місцевої влади та конкретного водоканалу.

Тарифи для водоканалів та підприємств, які займаються водопостачанням та водовідведенням, встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Тарифи на воду відрізняються залежно від населеного пункту, постачальника послуг і типу підключення будинку.

Хто може не платити за комунальні послуги

Нагадаємо, що Верховна Рада у березні ухвалила закон №13155, який скасовує нарахування комунальних платежів, якщо житло стало непридатним для проживання внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій через російську агресію.

Це правило діє протягом усього періоду, поки об’єкт не може експлуатуватися.

Важлива умова — об’єкт має бути офіційно визнаний непридатним для проживання. У такому випадку нарахування платежів припиняється на весь період, поки житло не відновлять або воно стане придатним для експлуатації.

Закон передбачає:

звільнення від оплати як при повному знищенні будинку, так і при часткових пошкодженнях;

це може стосуватися окремих квартир і спільних частин будинку;

облік таких випадків здійснюється через взаємодію органів влади, управителів та постачальників послуг.

Звільнення від комунальних платежів діятиме на період, коли житло офіційно визнане непридатним для проживання, у межах норм закону. Тож громадяни не сплачуватимуть за послуги, які вони фактично не отримують.

