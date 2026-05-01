В 2026 году вопрос о пенсии напрямую зависит от страхового стажа, и в этом году правила стали более жесткими.

Какой может быть пенсия, если у вас всего 10 лет стажа, читайте в нашем материале.

Можно ли получить пенсию, если есть только 10 лет стажа

С 10 годами официальной работы на обычную пенсию рассчитывать не получится. По закону право на пенсию по возрасту появляется только тогда, когда у человека есть хотя бы 15 лет страхового стажа.

Это минимальный порог, который дает возможность выйти на пенсию только в 65 лет. Для выхода раньше требования значительно выше: в 60 лет нужно уже 33 года стажа, а в 63 — не менее 23.

Поэтому ответ на вопрос, какой будет пенсия, если есть только 10 лет официального стажа, прост. Если у человека всего 10 лет стажа, он не сможет оформить пенсию по возрасту в привычном понимании.

Но это не значит, что он останется совсем без денег. В таком случае государство назначает другую выплату, а именно социальную помощь по возрасту. Она не рассчитывается по пенсионной формуле и меньше минимальной пенсии.

Если у человека 10 лет официального стажа, какой будет пенсия

Социальную выплату назначают не всем подряд, ведь для этого нужно соответствовать сразу нескольким условиям. В частности, ее могут оформить люди, достигшие 65 лет, но не имеющие необходимого страхового стажа для обычной пенсии.

Важно также постоянно проживать в Украине и не иметь существенных доходов или других значительных государственных выплат.

Специалисты советуют не откладывать проверку своего стажа. Иногда бывает, что работодатель не платил взносы или в данных есть ошибки. В таких случаях стаж можно подтвердить дополнительными документами, а если понадобится — даже через суд.

Какая будет пенсия, если есть только 10 лет стажа:

Размер социальной помощи по возрасту привязан к прожиточному минимуму для людей, утративших трудоспособность. В 2026 году это 2 595 грн в месяц.

Эта сумма фиксирована и не зависит от того, где человек работал ранее или какую зарплату получал.

Для сравнения, страховая пенсия формируется индивидуально — учитывается и стаж, и размер взносов. Именно поэтому те, кто имеет длительную официальную занятость, получают существенно более высокие выплаты.

Даже несколько дополнительных лет стажа или добровольная уплата взносов могут ощутимо изменить ситуацию — как в плане размера выплат, так и самого права на полноценную пенсию.

Как повысить пенсию, если есть только 10 лет официального стажа

Впрочем, как рассказали налоговики, ситуацию еще можно исправить, если не хватает нескольких лет стажа. Закон позволяет их “докупить”, то есть добровольно уплатить единый социальный взнос. В 2026 году минимальный взнос составляет 1 902,34 грн в месяц.

Но если речь идет о предыдущих годах, когда человек не работал официально, придется платить вдвое больше, а именно 3 804,68 грн за каждый месяц. Соответственно, чтобы “закрыть” один год стажа, нужно будет выложить более 45 тыс. грн.

Оформляется это через налоговую. Необходимо заключить договор о добровольном участии и оплатить всю сумму сразу. Если же человек впоследствии официально устроится на работу, договор автоматически прекращается, ведь взносы начинает платить работодатель.

Итак, если коротко, 10 лет стажа — это мало для пенсии в 2026 году. В такой ситуации придется либо ждать социальной помощи после 65 лет, либо искать возможность добрать необходимый стаж, чтобы иметь право на полноценную пенсию.

