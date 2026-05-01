У 2026 році питання пенсії напряму впирається у страховий стаж, і цьогоріч правила стали жорсткішими.

Якою може бути пенсія, якщо є лише 10 років стажу, читайте в нашому матеріалі.

Чи можна отримати пенсію, якщо є лише 10 років стажу

З 10 роками офіційної роботи на звичайну пенсію розраховувати не вийде. За законом право на пенсію за віком з’являється лише тоді, коли людина має хоча б 15 років страхового стажу.

Це мінімальний поріг, який дає можливість вийти на пенсію лише у 65 років. Для виходу раніше вимоги значно вищі: у 60 років потрібно вже 33 роки стажу, а у 63 — щонайменше 23.

Тому відповідь на питання, якою буде пенсія, якщо є тільки 10 років офіційного стажу, проста. Якщо в людини лише 10 років стажу, вона не зможе оформити пенсію за віком у звичному розумінні.

Але це не означає, що вона залишиться зовсім без грошей. У такому випадку держава призначає іншу виплату, а саме соціальну допомогу за віком. Вона не розраховується за пенсійною формулою і є меншою за мінімальну пенсію.

Якщо в людини 10 років офіційного стажу, якою буде пенсія

Соціальну виплату призначають не всім підряд, адже для цього потрібно відповідати відразу кільком умовам. Зокрема, її можуть оформити люди, які досягли 65 років, але не мають необхідного страхового стажу для звичайної пенсії.

Важливо також постійно проживати в Україні та не мати суттєвих доходів або інших значних державних виплат.

Фахівці радять не відкладати перевірку свого стажу. Іноді буває, що роботодавець не сплачував внески або в даних є помилки. У таких випадках стаж можна підтвердити додатковими документами, а якщо потрібно — навіть через суд.

Яка буде пенсія, якщо є тільки 10 років стажу:

Розмір соціальної допомоги за віком прив’язаний до прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. У 2026 році це 2 595 грн на місяць.

Ця сума фіксована і не залежить від того, де людина працювала раніше або яку зарплату отримувала.

Для порівняння, страхова пенсія формується індивідуально — враховується і стаж, і розмір внесків. Саме тому ті, хто має тривалу офіційну зайнятість, отримують суттєво більші виплати.

Навіть кілька додаткових років стажу або добровільна сплата внесків можуть відчутно змінити ситуацію — як щодо розміру виплат, так і самого права на повноцінну пенсію.

Як підвищити пенсію, якщо є тільки 10 років офіційного стажу

Утім, як розповіли податківці, ситуацію ще можна виправити, якщо не вистачає кількох років стажу. Закон дозволяє їх “докупити”, тобто добровільно сплатити єдиний соціальний внесок. У 2026 році мінімальний внесок становить 1 902,34 грн на місяць.

Але якщо йдеться про попередні роки, коли людина не працювала офіційно, доведеться платити вдвічі більше, а саме 3 804,68 грн за кожен місяць. Відповідно, щоб “закрити” один рік стажу, потрібно буде викласти понад 45 тис. грн.

Оформлюється це через податкову. Потрібно укласти договір добровільної участі і сплатити всю суму одразу. Якщо ж людина згодом офіційно працевлаштується, договір автоматично припиняється, адже внески починає платити роботодавець.

Тож якщо коротко, 10 років стажу — це замало для пенсії у 2026 році. У такій ситуації або доведеться чекати соціальної допомоги після 65 років, або шукати можливість добрати необхідний стаж, щоб мати право на повноцінну пенсію.

