Автоцивилка или автогражданка (ОСАГО) — обязательный полис страхования гражданско-правовой ответственности водителя. Если водитель попадет в ДТП, убытки третьим лицам будет возмещать страховая компания.

Наличие автогражданки регламентируется законом Украины Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (статья 21).

Однако, несмотря на обязательное наличие, не все водители оформляют полис вовремя, рискуя не только финансами, но и правом управлять авто.

Штраф за отсутствие автоцивилки 2026 — размер

Каждый водитель в Украине обязан иметь полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности или, проще говоря, автоцивилку. Ее наличие не формальность, а реальная гарантия того, что в случае ДТП пострадавшим будет компенсирован ущерб страховой компанией.

Однако не все водители оформляют автогражданку. Узнаем, чем грозит езда без страховки в Украине и каким будет штраф в этом году.

Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что страховой полис оформляется сразу после регистрации авто. Его необходимо иметь вместе с другими документами на транспортное средство (ТС) и предъявлять по требованию.

Если во время проверки окажется, что у водителя нет действительной автоцивилки, тогда он будет оштрафован. Размер штрафа в 2026 году составляет — 425 грн.

Стоит отметить, если штраф не будет уплачен в течение 15 дней, тогда сумма удваивается и составит — 850 грн.

Следовательно, водителю за отсутствие автогражданки грозит не только штраф, но и возмещение ущерба за счет слабых средств.

Кому разрешена езда без страховки в Украине в 2026 году

Ранее определенной категории граждан разрешалось ездить без автоцивилки. Но в 2026 году всем водителям без исключения необходимо иметь при себе полис страхования.

Однако граждане, относящиеся к льготным категориям, в этом году имеют скидку 50% на оформление автогражданки.

К ним относятся:

участники боевых действий (УБД);

участники войны;

пенсионеры;

люди с инвалидностью 1 и 2 группы;

люди, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (1 и 2 категории).

