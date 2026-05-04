Штраф за відсутність автоцивілки 2026: який розмір покарання
Автоцивілка (ОСЦПВ) — обов’язковий поліс страхування цивільно-правової відповідальності водія. Якщо водій попаде у ДТП, збитки третім особам відшкодовуватиме страхова компанія.
Наявність автоцивілки регламентується законом України Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (стаття 21).
Проте, попри обов’язкову наявність, не всі водії оформлюють поліс вчасно, ризикуючи не лише фінансами, а й правом керувати авто.
Штраф за відсутність автоцивілки 2026 — розмір
Кожен водій в Україні зобов’язаний мати поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності або, простіше кажучи, автоцивілку. Її наявність не формальність, а реальна гарантія того, що у разі ДТП потерпілим буде компенсовано збитки страховою компанією.
Проте не всі водії оформлюють автоцивілку. Дізнаймося, чим загрожує їзда без страховки в Україні та яким буде штраф у цьому році.
Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що страховий поліс оформлюється одразу після реєстрації авто. Його необхідно мати разом з іншими документами на транспортний засіб (ТЗ) та пред’являти на вимогу.
Якщо під час перевірки виявиться, що у водія немає дійсної автоцивілки, тоді він буде оштрафований. Розмір штрафу у 2026 році становить — 425 грн.
Варто зазначити, якщо штраф не буде сплачений протягом 15 днів, тоді сума подвоюється й становитиме — 850 грн.
Отже, водію за відсутність автоцивілки загрожує не тільки штраф, а й відшкодування збитків власним коштом.
Кому дозволена їзда без страховки в Україні у 2026 році
Раніше певній категорії громадян дозволялося їздити без автоцивілки. Але у 2026 року всім водіям без виключення необхідно мати при собі поліс страхування.
Проте громадяни, що належать до пільгових категорій, у цьому році мають знижку 50% на оформлення автоцивілки.
До них належать:
- учасники бойових дій (УБД);
- учасники війни;
- пенсіонери;
- люди з інвалідністю 1 та 2 групи;
- люди, що постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС (1 та 2 категорії).