Автоцивілка (ОСЦПВ) — обов’язковий поліс страхування цивільно-правової відповідальності водія. Якщо водій попаде у ДТП, збитки третім особам відшкодовуватиме страхова компанія.

Наявність автоцивілки регламентується законом України Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (стаття 21).

Проте, попри обов’язкову наявність, не всі водії оформлюють поліс вчасно, ризикуючи не лише фінансами, а й правом керувати авто.

Який розмір штрафу за відсутність автоцивілки 2026

Штраф за відсутність автоцивілки 2026 — розмір

Кожен водій в Україні зобов’язаний мати поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності або, простіше кажучи, автоцивілку. Її наявність не формальність, а реальна гарантія того, що у разі ДТП потерпілим буде компенсовано збитки страховою компанією.

Проте не всі водії оформлюють автоцивілку. Дізнаймося, чим загрожує їзда без страховки в Україні та яким буде штраф у цьому році.

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що страховий поліс оформлюється одразу після реєстрації авто. Його необхідно мати разом з іншими документами на транспортний засіб (ТЗ) та пред’являти на вимогу.

Якщо під час перевірки виявиться, що у водія немає дійсної автоцивілки, тоді він буде оштрафований. Розмір штрафу у 2026 році становить — 425 грн.

Варто зазначити, якщо штраф не буде сплачений протягом 15 днів, тоді сума подвоюється й становитиме — 850 грн.

Отже, водію за відсутність автоцивілки загрожує не тільки штраф, а й відшкодування збитків власним коштом.

Кому дозволена їзда без страховки в Україні у 2026 році

Раніше певній категорії громадян дозволялося їздити без автоцивілки. Але у 2026 року всім водіям без виключення необхідно мати при собі поліс страхування.

Проте громадяни, що належать до пільгових категорій, у цьому році мають знижку 50% на оформлення автоцивілки.

До них належать:

учасники бойових дій (УБД);

учасники війни;

пенсіонери;

люди з інвалідністю 1 та 2 групи;

люди, що постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС (1 та 2 категорії).

