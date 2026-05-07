Майже 4,8 млн українців отримають кешбек за покупки в березні 2026 року, починаючи від сьогодні, 7 травня.

Кешбек за березень: коли буде виплата

Починаючи з квітня, багато учасників програми почали цікавитися, коли буде виплата кешбеку за березень 2026 та чи варто очікувати нарахування найближчим часом.

Як повідомляє Дія, виплата за програмою Національний кешбек уже скоро надійде на банківські рахунки.

Повідомляється, що майже 4,8 млн українців отримають виплати за покупки в березні 2026 року.

Також зазначається, що цього разу вперше надійде кешбек саме за пальне. Згідно із підрахунками, з 20 березня ним скористалися вже понад 2 млн українців.

Важливо додати, що з 1 травня діє ліміт до 500 грн на пальне на місяць, а загалом у межах програми – до 3 тис. грн.

Як працює оновлена програма кешбеку

Нагадаємо, що з 1 березня 2026 року в Україні почала діяти оновлена модель програми Національний кешбек.

Відтепер замість єдиної ставки діє диференційований підхід:

15% кешбеку нараховують за непродовольчі товари українського виробництва, а також сири та окремі бакалійні товари

5% нараховують на більшість продуктів харчування, аптечні товари, а також продукцію для саду та городу

Такий підхід спрямований на підтримку українських виробників, особливо в тих сегментах, де значну частку займає імпорт.

Скільки українців користуються програмою

Як повідомили у Мінекономіки, за весь час дії програми її учасниками стали майже 4,9 млн українців. Загальна сума виплат перевищила 6,7 млрд грн.

Отримані кошти громадяни витрачають на оплату комунальних і поштових послуг, ліки, книги, продукти українського виробництва, а також донати на підтримку ЗСУ.

Користувачам не потрібно повторно реєструватися, адже нові правила застосовуються автоматично.

Перевірити суму нарахованого кешбеку можна у застосунку Дія. Там же відображається, за які саме покупки нараховано кошти.

На що можна витратити кешбек

Отримані кошти можна використати на:

оплату комунальних і поштових послуг

купівлю продуктів українського виробництва (крім підакцизних)

лікарські засоби та медичні товари

книги та друковану продукцію

благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ

При цьому кешбек не підлягає оподаткуванню, не враховується при призначенні субсидій і не може бути знятий готівкою або переказаний на іншу картку.

Кешбек нараховується лише за покупки, оплачені картками, які були визначені під час реєстрації в програмі.

Також перевірити, чи бере товар участь у програмі та який відсоток кешбеку діє, можна прямо в магазині, за допомогою сканера штрихкодів у застосунку.

