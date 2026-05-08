Индекс инфляции в апреле 2026 года: какие категории товаров подорожали больше всего
Государственная служба статистики Украины обнародовала новые данные об инфляции в Украине в апреле 2026 года. Согласно официальной статистике, потребительские цены продолжили расти как в месячном, так и в годовом исчислении, а наибольшую нагрузку на кошелек украинцев вновь оказали продукты питания и транспорт.
Как изменился индекс инфляции в апреле 2026 года
По данным Госстата, индекс инфляции за апрель 2026 года на потребительском рынке по сравнению с мартом составил 1,4%. Если сравнивать в годовом исчислении, то есть по сравнению с апрелем прошлого года, то цены выросли на 8,6%.
В то же время базовая инфляция, которая не учитывает сезонные колебания и отдельные административно регулируемые цены, в апреле ускорилась на 0,9% в месячном измерении. За год ее показатель достиг 7,6%.
Индекс потребительских цен в апреле 2026 года: что подорожало больше всего
Наиболее ощутимый рост цен в апреле зафиксировали в продуктовом сегменте. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 1,9%.
Лидером по темпам роста стали продукты переработки зерновых — их стоимость подскочила сразу на 16,7%.
Также заметно выросли цены на:
- сахар;
- подсолнечное масло;
- хлеб;
- макаронные изделия;
- рыбу и морепродукты;
- мясо;
- овощи;
- фрукты;
- рис.
В большинстве случаев рост цен составил от 1,5% до 3,6%.
Какие продукты подешевели
Несмотря на общую тенденцию к росту цен, отдельные категории товаров в апреле стали дешевле.
Наиболее заметное снижение зафиксировали на рынке яиц — они подешевели на 3,4%. Кроме того, несколько снизились цены на:
- масло;
- сыры;
- сало.
Алкоголь и сигареты также подорожали
В апреле украинцы также столкнулись с подорожанием алкогольной и табачной продукции. В целом цены в этой категории выросли на 1,2%.
Наибольшее влияние оказал рост стоимости табачных изделий — в среднем на 1,8%.
Почему резко подорожал транспорт
Одним из самых заметных факторов апрельской инфляции стал рост транспортных расходов. В целом цены в этой сфере повысились на 4,7%.
Основной причиной стало существенное подорожание топлива и смазочных материалов — почти на 8%.
Кроме того, выросла стоимость проезда:
- в автомобильном транспорте — на 6,5%;
- в пассажирском железнодорожном транспорте — на 4,4%.
Это означает, что транспортный фактор продолжает напрямую влиять не только на расходы граждан, но и на общую себестоимость товаров и услуг.
Инфляционное давление в Украине остается довольно высоким. Сильнее всего украинцы ощущают это из-за роста цен на основные продукты питания, топливо и транспортные услуги.
Однако ситуация на потребительском рынке остается неравномерной: часть категорий реагирует на сезонные факторы, в то время как другие продолжают дорожать по логистическим и экономическим причинам.