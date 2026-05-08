Государственная служба статистики Украины обнародовала новые данные об инфляции в Украине в апреле 2026 года. Согласно официальной статистике, потребительские цены продолжили расти как в месячном, так и в годовом исчислении, а наибольшую нагрузку на кошелек украинцев вновь оказали продукты питания и транспорт.

Как изменился индекс инфляции в апреле 2026 года

По данным Госстата, индекс инфляции за апрель 2026 года на потребительском рынке по сравнению с мартом составил 1,4%. Если сравнивать в годовом исчислении, то есть по сравнению с апрелем прошлого года, то цены выросли на 8,6%.

В то же время базовая инфляция, которая не учитывает сезонные колебания и отдельные административно регулируемые цены, в апреле ускорилась на 0,9% в месячном измерении. За год ее показатель достиг 7,6%.

Индекс потребительских цен в апреле 2026 года: что подорожало больше всего

Наиболее ощутимый рост цен в апреле зафиксировали в продуктовом сегменте. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 1,9%.

Лидером по темпам роста стали продукты переработки зерновых — их стоимость подскочила сразу на 16,7%.

Также заметно выросли цены на:

сахар;

подсолнечное масло;

хлеб;

макаронные изделия;

рыбу и морепродукты;

мясо;

овощи;

фрукты;

рис.

В большинстве случаев рост цен составил от 1,5% до 3,6%.

Какие продукты подешевели

Несмотря на общую тенденцию к росту цен, отдельные категории товаров в апреле стали дешевле.

Наиболее заметное снижение зафиксировали на рынке яиц — они подешевели на 3,4%. Кроме того, несколько снизились цены на:

масло;

сыры;

сало.

Алкоголь и сигареты также подорожали

В апреле украинцы также столкнулись с подорожанием алкогольной и табачной продукции. В целом цены в этой категории выросли на 1,2%.

Наибольшее влияние оказал рост стоимости табачных изделий — в среднем на 1,8%.

Почему резко подорожал транспорт

Одним из самых заметных факторов апрельской инфляции стал рост транспортных расходов. В целом цены в этой сфере повысились на 4,7%.

Основной причиной стало существенное подорожание топлива и смазочных материалов — почти на 8%.

Кроме того, выросла стоимость проезда:

в автомобильном транспорте — на 6,5%;

в пассажирском железнодорожном транспорте — на 4,4%.

Это означает, что транспортный фактор продолжает напрямую влиять не только на расходы граждан, но и на общую себестоимость товаров и услуг.

Инфляционное давление в Украине остается довольно высоким. Сильнее всего украинцы ощущают это из-за роста цен на основные продукты питания, топливо и транспортные услуги.

Однако ситуация на потребительском рынке остается неравномерной: часть категорий реагирует на сезонные факторы, в то время как другие продолжают дорожать по логистическим и экономическим причинам.

