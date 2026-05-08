Індекс інфляції у квітні 2026 року: які категорії товарів подорожчали найбільше
Державна служба статистики України оприлюднила нові дані щодо інфляції в Україні у квітні 2026 року. Згідно з офіційною статистикою, споживчі ціни продовжили зростати як у місячному, так і у річному вимірі, а найбільший тиск на гаманець українців знову спричинили продукти харчування та транспорт.
Як змінився індекс інфляції у квітні 2026 року
За даними Держстату, індекс інфляції за квітень 2026 року на споживчому ринку порівняно з березнем становив 1,4%. Якщо порівнювати у річному вимірі, тобто порівняно з квітнем минулого року, то ціни зросли на 8,6%.
Водночас базова інфляція, яка не враховує сезонні коливання та окремі адміністративно регульовані ціни, у квітні прискорилася на 0,9% у місячному вимірі. За рік її показник сягнув 7,6%.
Індекс споживчих цін у квітні 2026 року: що подорожчало найбільше
Найбільш відчутне зростання цін у квітні зафіксували у продуктовому сегменті. Загалом харчові продукти та безалкогольні напої подорожчали на 1,9%.
Лідером за темпами зростання стали продукти переробки зернових — їхня вартість підскочила одразу на 16,7%.
Також помітно зросли ціни на:
- цукор;
- соняшникову олію;
- хліб;
- макаронні вироби;
- рибу та морепродукти;
- м’ясо;
- овочі;
- фрукти;
- рис.
У більшості випадків подорожчання перебувало в межах від 1,5% до 3,6%.
Які продукти подешевшали
Попри загальну тенденцію до зростання цін, окремі категорії товарів у квітні стали дешевшими.
Найпомітніше зниження зафіксували на ринку яєць — вони подешевшали на 3,4%. Крім того, дещо нижчими стали ціни на:
- масло;
- сири;
- сало.
Алкоголь і сигарети також зросли в ціні
У квітні українці також зіткнулися з подорожчанням алкогольної та тютюнової продукції. Загалом ціни у цій категорії піднялися на 1,2%.
Найбільше вплинуло зростання вартості тютюнових виробів — у середньому на 1,8%.
Чому різко подорожчав транспорт
Одним із найпомітніших факторів квітневої інфляції стало зростання транспортних витрат. Загалом ціни у цій сфері підвищилися на 4,7%.
Основною причиною стало суттєве подорожчання пального та мастил — майже на 8%.
Крім того, зросла вартість проїзду:
- в автодорожньому транспорті — на 6,5%;
- у залізничному пасажирському транспорті — на 4,4%.
Це означає, що транспортний фактор продовжує прямо впливати не лише на витрати громадян, а й на загальну собівартість товарів та послуг.
Інфляційний тиск в Україні залишається доволі високим. Найсильніше українці відчувають це через зростання цін на базові продукти харчування, паливо та транспортні послуги.
Але ситуація на споживчому ринку залишається нерівномірною: частина категорій реагує на сезонні фактори, тоді як інші продовжують дорожчати через логістичні та економічні причини.