Державна служба статистики України оприлюднила нові дані щодо інфляції в Україні у квітні 2026 року. Згідно з офіційною статистикою, споживчі ціни продовжили зростати як у місячному, так і у річному вимірі, а найбільший тиск на гаманець українців знову спричинили продукти харчування та транспорт.

Як змінився індекс інфляції у квітні 2026 року

За даними Держстату, індекс інфляції за квітень 2026 року на споживчому ринку порівняно з березнем становив 1,4%. Якщо порівнювати у річному вимірі, тобто порівняно з квітнем минулого року, то ціни зросли на 8,6%.

Водночас базова інфляція, яка не враховує сезонні коливання та окремі адміністративно регульовані ціни, у квітні прискорилася на 0,9% у місячному вимірі. За рік її показник сягнув 7,6%.

Індекс споживчих цін у квітні 2026 року: що подорожчало найбільше

Найбільш відчутне зростання цін у квітні зафіксували у продуктовому сегменті. Загалом харчові продукти та безалкогольні напої подорожчали на 1,9%.

Лідером за темпами зростання стали продукти переробки зернових — їхня вартість підскочила одразу на 16,7%.

Також помітно зросли ціни на:

цукор;

соняшникову олію;

хліб;

макаронні вироби;

рибу та морепродукти;

м’ясо;

овочі;

фрукти;

рис.

У більшості випадків подорожчання перебувало в межах від 1,5% до 3,6%.

Які продукти подешевшали

Попри загальну тенденцію до зростання цін, окремі категорії товарів у квітні стали дешевшими.

Найпомітніше зниження зафіксували на ринку яєць — вони подешевшали на 3,4%. Крім того, дещо нижчими стали ціни на:

масло;

сири;

сало.

Алкоголь і сигарети також зросли в ціні

У квітні українці також зіткнулися з подорожчанням алкогольної та тютюнової продукції. Загалом ціни у цій категорії піднялися на 1,2%.

Найбільше вплинуло зростання вартості тютюнових виробів — у середньому на 1,8%.

Чому різко подорожчав транспорт

Одним із найпомітніших факторів квітневої інфляції стало зростання транспортних витрат. Загалом ціни у цій сфері підвищилися на 4,7%.

Основною причиною стало суттєве подорожчання пального та мастил — майже на 8%.

Крім того, зросла вартість проїзду:

в автодорожньому транспорті — на 6,5%;

у залізничному пасажирському транспорті — на 4,4%.

Це означає, що транспортний фактор продовжує прямо впливати не лише на витрати громадян, а й на загальну собівартість товарів та послуг.

Інфляційний тиск в Україні залишається доволі високим. Найсильніше українці відчувають це через зростання цін на базові продукти харчування, паливо та транспортні послуги.

Але ситуація на споживчому ринку залишається нерівномірною: частина категорій реагує на сезонні фактори, тоді як інші продовжують дорожчати через логістичні та економічні причини.

