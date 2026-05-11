В Україні система підтримки внутрішньо переміщених осіб залишається одним із ключових елементів соціальної політики держави. ВПО — це громадяни, які були змушені залишити місце постійного проживання через бойові дії чи інші надзвичайні обставини.

У більшості випадків такі люди опиняються без житла, стабільного доходу та можливості самостійно забезпечити базові потреби, тому держава запровадила механізм щомісячної допомоги на проживання.

Як перевірити, чи продовжили виплати ВПО, читайте в нашому матеріалі.

Чи продовжили виплати ВПО та які нововведення запровадили

Останні зміни до порядку призначення допомоги ВПО були затверджені постановою № 390. Цим документом передбачено оновлення підходів до виплат. Зокрема, збільшено максимальну тривалість отримання допомоги з чотирьох до п’яти шестимісячних періодів.

Також уточнено умови підтримки для сімей із дітьми. Тепер виплати можуть здійснюватися незалежно від рівня доходу за умови відповідності критеріям майнового стану та фактичного проживання. Окремо оновлено правила призначення допомоги для пенсіонерів та домогосподарств, у складі яких є лише непрацездатні особи.

У ПФУ повідомили, що важливою зміною стало розширення можливостей дистанційного оформлення допомоги ВПО. На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України реалізовано сервіс, що дозволяє подати заяву на призначення або продовження виплат онлайн для ВПО.

У разі потреби до заяви додаються скановані копії документів. Вони повинні бути кольоровими, чіткими, містити повні реквізити документів, зберігатися у форматі JPG або PDF та мати розмір до 1 МБ.

Порядок подання заяви на виплати для ВПО:

Після авторизації на порталі Пенсійного фонду користувач переходить до особистого кабінету, де у розділі комунікацій обирає відповідну форму заяви щодо допомоги для ВПО.

Далі заповнюється електронна анкета, у якій зазначаються персональні дані заявника, підстави для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи, інформація про склад сім’ї, місце попереднього та фактичного проживання, а також банківські реквізити для зарахування коштів.

За необхідності додаються члени домогосподарства та підтвердні документи. Після заповнення даних заява підписується електронним підписом і надсилається до Пенсійного фонду України.

Як перевірити, чи продовжили виплати ВПО у 2026 році

Перед тим, як перевірити статус виплати ВПО, необхідно впевнитися у наявності необхідних даних. Для користування сервісом ПФУ необхідно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП) та доступ до інтернету.

Після подання заяви громадяни можуть відстежувати її розгляд у розділі Мої звернення на порталі Пенсійного фонду. Саме там відображається статус обробки документів та рішення щодо призначення допомоги.

Як перевірити, чи продовжено виплати ВПО:

Інформація про нарахування коштів доступна в особистому кабінеті у розділі Мої виплати .

Там можна перевірити, чи активна допомога, за який період здійснено нарахування та чи є підстави для продовження виплат.

Додатково статус внутрішньо переміщеної особи та окремі соціальні дані можуть відображатися в державному застосунку Дія.

Як перевірити, чи продовжать виплати ВПО без КЕП

Якщо особа не використовує кваліфікований електронний підпис, не реєструвалася на сайті ПФУ, то перевірити інформацію щодо нарахування або продовження виплат для ВПО можна в альтернативному порядку.

Зокрема, для отримання роз’яснень щодо статусу допомоги внутрішньо переміщеним особам можна звернутися до гарячої лінії ПФУ, де надають консультації щодо призначення, продовження або припинення соціальних виплат.

Телефони:

0 800 400 870

0 800 406 360

Передбачена можливість особистого звернення до територіальних органів Пенсійного фонду за місцем фактичного перебування. У такому випадку заявник може отримати інформацію щодо:

чинності статусу ВПО;

факту призначення або продовження виплат;

причин відсутності нарахувань або їх припинення.

Система підтримки ВПО в Україні переходить у цифровий формат, що дозволяє подавати заяви, оновлювати дані та контролювати виплати дистанційно. Основним інструментом у цьому процесі залишається вебпортал ПФУ, де громадяни можуть не лише оформити допомогу, а й перевірити її статус та фактичне нарахування.

