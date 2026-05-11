Внутренне перемещенные лица остаются одной из наиболее уязвимых категорий населения в Украине. Из-за войны тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома, лишились стабильного дохода и нуждаются в государственной поддержке для обеспечения базовых потребностей.

Когда поступают деньги для ВПЛ и что изменили в правительстве

Правительство периодически пересматривает механизмы оказания помощи, чтобы адаптировать их к реальным потребностям переселенцев.

На правительственном портале обнародовали постановление Кабинета Министров Украины №390, которым внесли изменения в порядок предоставления помощи на проживание для ВПЛ.

Одним из ключевых нововведений стало продление срока получения помощи. Если раньше выплаты могли начисляться максимум в течение четырех шестимесячных периодов, то теперь их количество увеличили до пяти.

Фактически это означает, что часть переселенцев сможет дольше получать финансовую поддержку от государства.

Правительство также восстановило возможность получения выплат для семей ВПЛ с детьми. Теперь пособие на ребенка будет назначаться независимо от уровня доходов родителей.

Впрочем, семья должна соответствовать нескольким условиям. В частности, будут учитываться имущественное положение семьи, фактическое место проживания и то, учатся ли дети.

Когда будут назначаться выплаты на детей

Для семей переселенцев установлены особые сроки назначения пособия. Если подать заявление в Пенсионный фонд до 1 мая 2026 года, выплаты на детей будут начислены задним числом — начиная с 1 февраля 2026 года.

В случае обращения после этой даты пособие будет назначаться уже с месяца подачи заявления. Обновления также касаются пенсионеров и семей, в составе которых есть люди, утратившие трудоспособность.

Речь идет о случаях, когда помощь ранее прекращали из-за превышения допустимого уровня среднемесячного дохода на одного члена семьи. Теперь такие семьи могут повторно обратиться за выплатами, поскольку изменился прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

По состоянию на 1 января 2026 года этот показатель составляет 2 595 грн. Соответственно, предельный уровень дохода для назначения помощи теперь составляет 10 380 грн на одного человека.

Если документы в территориальный орган Пенсионного фонда подать до 1 мая 2026 года, помощь назначат с 1 января 2026 года.

Для тех, кто обратится позже, выплаты будут начисляться уже с месяца подачи заявления.

Когда приходят деньги для ВПЛ: сроки

Напомним, что с 1 июля 2025 года функции по администрированию социальных выплат, финансируемых из государственного бюджета, были переданы Пенсионному фонду Украины. Ранее эти полномочия выполняли органы социальной защиты населения. Передача состоялась на основании постановлений Кабинета Министров Украины № 695, № 765 и № 766.

В то же время правительство четко регламентировало все этапы нового механизма — от формирования ведомостей выплат до непосредственного перечисления средств получателям.

В постановлении Кабинета Министров Украины № 765 установлен отдельный график, в какие числа поступают выплаты ВПЛ.

Когда поступают деньги для ВПЛ, график выплат:

Согласно документу, Министерство социальной политики дважды в месяц — до 12 и до 25 числа — направляет в Пенсионный фонд Украины бюджетные средства для осуществления соответствующих выплат. Основанием для этого являются сформированные перечни начислений.

В свою очередь, Пенсионный фонд Украины после получения указанного финансирования перечисляет средства в АО Ощадбанк для дальнейшего зачисления получателям. Выплата осуществляется в установленные сроки — до 15 и до 28 числа каждого месяца.

