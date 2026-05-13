Податкове вирахування (податкова знижка) — це часткове повернення (компенсація) державою частини витрачених коштів на деякі послуги чи товари за попередній календарний рік.

Що таке податкове відрахування

Згідно зі ст. 166 Податкового кодексу України, кожен українець може законно зменшити суму податкових відрахувань або отримати назад частину сплачених раніше податків. Ця послуга називається податковою знижкою або податковим відрахуванням та дає змогу зменшення податкового навантаження.

До податкового вирахування можна зарахувати такі види витрат:

витрати на оплату будівництва чи придбання доступного житла;

витрати на оренду житла людьми, що мають статус внутрішньо переміщених осіб;

відсотки, сплачені за іпотечний кредит;

пожертвування та благодійні платежі, але не більше 4% від суми загального оподатковуваного доходу;

витрати на страхові платежі, пенсійні внески та вклади;

виплати з фондів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування;

витрати на оплату за освіту в українських закладах позашкільної, дошкільної, загальної середньої, вищої та професійної освіти;

кошти, витрачені на переобладнання автомобіля на LPG або інші види біопалива.

Популярним в Україні є податкове відрахування за купівлю квартири.

Як отримати податкове відрахування за купівлю квартири 2026: відповідь юриста

Юристи безоплатної правової допомоги розказали Фактам ICTV, що отримати податкове відрахування можуть лише офіційно працевлаштовані громадяни та резиденти України.

Щоб мати право повернути ПДФО, необхідно бути його платником. ПДФО — це прибутковий податок, який сплачує роботодавець, утримуючи із заробітної плати.

Податкову знижку не можуть отримати фізичні особи-підприємці, оскільки на доходи від підприємницької діяльності ця знижка не поширюється.

Сума податкової знижки залежить від фактичних витрат. Також її максимальний розмір обмежений сумою нарахованої зарплати.

Юристи зазначили, що податкову знижку на нерухомість можна повернути, якщо:

Було оформлено нерухомість в іпотеку; Була проведена купівля нерухомості.

Обов’язковою умовою для отримання послуги є реєстрація за купленою адресою нерухомості.

Які документи необхідні, щоб отримати податкове відрахування за купівлю квартири

Юристи БПД прокоментували, щоб отримати податкове відрахування, необхідно звернутися до податкової служби. Звернутися можна особисто або дистанційно.

При цьому необхідно надати:

копію паспорта та ідентифікаційного коду;

документи, що підтверджують факт купівлі нерухомості та право власності на неї;

довідку про розмір зарплати — береться в бухгалтерії компанії;

відомості про розмір сплаченого прибуткового податку за попередній рік (ПДФО);

відомості про сімейний стан.

Розрахунок податкової знижки буде здійснюватися не від вартості нерухомості, а від суми сплачених за неї податків.

Варто звернути увагу, якщо площа придбаної квартири перевищуватиме 100 кв.м, то розрахунок податкової знижки буде проведений за меншим коефіцієнтом. Відповідно, чим більша площа, тим нижчим буде коефіцієнт.

