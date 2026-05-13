У 2026 році в Україні продовжує діяти податок на землю. Ставки земельного податку та пільги визначаються органами місцевого самоврядування (ОМС) і затверджуються відповідними рішеннями до 15 липня року, що передує звітному. Тож ставки та пільги на 2026 рік були встановлені до 15 липня 2025 року.

Яка ставка земельного податку 2026

Плата за землю — це частина податку на майно, яка встановлюється місцевою радою, оскільки це місцевий податок.

Державна податкова служба оприлюднила зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях.

Згідно з податковим кодексом України (ПКУ) (пп. 12.3.7), індивідуальних ставок плати за землю чи індивідуальних пільг не буває. Вони встановлюються або на всій території, або певній групі суб’єктів господарювання.

Граничні розміри ставок земельного податку залежать від категорії земель та їх використання.

Для земельних ділянок з проведеною нормативною грошовою оцінкою:

не більше 3% від нормативної грошової оцінки;

до 1% для земель загального користування;

від 0,3% до 1% для сільськогосподарських угідь;

до 0,1% для лісових земель.

Для земельних ділянок без проведеної нормативної грошової оцінки:

не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

від 0,3% до 5% для сільськогосподарських угідь;

до 0,1% для лісових земель.

Конкретні ставки податку встановлюються рішеннями місцевих рад у межах зазначених граничних розмірів.

Зверніть увагу! Актуальну інформацію про ставки земельного податку у вашому регіоні можна знайти на офіційних вебсайтах відповідних ОМС або на порталі Державної податкової служби України.

Як розрахувати податок на землю в Україні

Окрім ставки плати за землю, для розрахунку потрібно знати нормативну грошову оцінку (НГО) земельної ділянки.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель у 2026 році (за 2025 рік) дорівнює 1,08. Під час розрахунку відповідні показники необхідно помножити на коефіцієнт індексації.

Якщо нормативна грошова оцінка не проведена, використовується оцінка одиниці площі ріллі по відповідній області. Зверніть увагу, що нормативна грошова оцінка земель підлягає індексації відповідно до чинного законодавства.

Визначити розмір плати за землю з фізичних осіб (земельного податку та орендної плати за землю державної та/або комунальної власності) можна за допомогою калькулятора обчислення плати за землю з фізичних осіб.

Коли сплачувати земельний податок

Платники земельного податку зобов’язані своєчасно подавати податкові декларації та сплачувати податок у встановлені строки.

Юридичні особи щороку обчислюють суму податку станом на 1 січня та не пізніше 20 лютого подають відповідному органу контролю за місцеперебуванням земельної ділянки податкову декларацію.

Фізичним особам нарахування розміру податку за землю проводиться органами контролю, які надсилають платнику до 1 липня податкове повідомлення про внесення податку разом з детальним розрахунком суми податку.

Детальні інструкції щодо заповнення декларацій та сплати податку можна знайти на офіційних ресурсах Державної податкової служби України або у місцевих податкових органах.

Хто звільняється від сплати земельного податку

Земельний податок мають сплачувати:

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); землекористувачі.

Багатодітні батьки, пенсіонери, ветерани війни, люди з інвалідністю та деякі інші категорії громадян звільнені від сплати земельного податку.

Також, згідно зі статтею 282 ПКУ, від сплати земельного податку звільняються:

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;

дитячі санаторно-курортні заклади;

заклади культури, фізичної культури та спорту;

бази олімпійської та паралімпійської підготовки (перелік затверджується урядом);

заклади охорони здоров’я;

заклади освіти та науки;

заклади соцзахисту;

заклади оздоровлення та відпочинку.

