Міністерство фінансів України продовжує публікувати та оновлювати інформацію щодо заробітних плат у державному секторі (за винятком сектору безпеки і оборони). Про це повідомляє відомство на основі даних, які надходять від державних органів.

Для цього використовується аналітичний дашборд, який щомісяця відображає рівень оплати праці та кількість працівників у центральних органах влади, місцевих адміністраціях і судовій системі.

Скільки держслужбовців отримували зарплату у березні

За даними Мінфіну, у березні 2026 року заробітну плату фактично нарахували 165,4 тисячам працівникам державних органів. Це на 2,2 тисячі менше, ніж за аналогічний період минулого року.

З них:

108 тисяч — працівники центральних органів виконавчої влади;

23,2 тисяч — співробітники місцевих державних адміністрацій;

34,2 тисяч — працівники органів судової влади.

Середні зарплати в органах влади

У березні середній рівень нарахованої зарплати становив:

58,64 тис. грн — для працівників центральних органів виконавчої влади;

35,8 тис. грн — для працівників обласного рівня.

У Мінфіні уточнюють, що до цих сум можуть входити одноразові виплати — компенсації за відпустки, матеріальна допомога, вихідна допомога та інші передбачені законом нарахування.

Зарплати в органах судової влади

Окремо у звіті наведено дані щодо судової системи. Тут дані не лише по зарплаті суддів, але й інших працівників органів судової влади.

Середні зарплати в органах судової влади розподілилися так:

Вищий суд з питань інтелектуальної власності — 102,00 тис. грн

Вища рада правосуддя — 62,39 тис. грн

Вища кваліфікаційна комісія суддів України — 61,10 тис. грн

Вищий антикорупційний суд — 60,43 тис. грн

Верховний Суд — 56,30 тис. грн

Державна судова адміністрація України — 54,05 тис. грн

Служба судової охорони — 52,92 тис. грн

Конституційний Суд України — 49,25 тис. грн

Національна школа суддів України — 46,45 тис. грн

Загальний середній показник по цьому переліку становить 56,26 тис. грн.

Скільки заробляють судді в Україні

Згідно з даними Міністерства фінансів, у березні 2026 року рівень середніх нарахованих зарплат суддів був досить високим. Найбільші виплати за цей місяць зафіксовані у суддів Конституційного Суду України, де середня зарплата становила 375,02 тис. грн. Дещо менше отримували у Верховному Суді — там березневий показник склав 350,25 тис. грн.

У Вищій раді правосуддя середня зарплата судді за березень дорівнювала 346,99 тис. грн. Працівники Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в цей же період отримували в середньому 285,93 тис. грн.

У Вищому антикорупційному суді зарплата судді в березні становила 224,76 тис. грн. Найнижчий показник серед наведених органів зафіксовано в Державній судовій адміністрації України, де виплати склали 127,59 тис. грн.

Загалом розмір зарплати судді в Україні у 2026 році зупинився на позначці 137,20 тис. грн. Це середнє значення за березень по всій Україні, яке враховує зарплати суддів районних, обласних та центральних органів.

