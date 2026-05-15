Сезон весняних ягід в Україні поступово набирає обертів. На Закарпатті вже почали збирати перші ранні черешні нового врожаю, і хоча цьогорічна весна принесла чимало погодних випробувань, місцева ягода вже з’являється на ринках. Водночас ціни суттєво відрізняються залежно від регіону та походження продукції.

Сезон черешні в Україні: закарпатська ягода вже дозріває

Як повідомляє Суспільне Ужгород, у Закарпатській області почали достигати перші ранні черешні. Місцеві жителі вже збирають урожай і пропонують ягоду на продаж, хоча сезон цьогоріч ускладнений весняними заморозками та нестабільною погодою.

Жителі регіону зазначають, що врожайність сильно залежить від кліматичних умов. У сприятливі роки одне дерево може дати до 50 кг ягід, однак останніми сезонами погодні ризики суттєво впливають на обсяги збору.

Місцеві фермери та жителі Закарпаття розповідають, що останні роки стали складними для садівництва. Через раннє потепління дерева швидко зацвітають, але подальші холодні ночі та заморозки часто пошкоджують зав’язь і знижують урожай.

За словами фермерів, навіть кілька днів різкого похолодання можуть суттєво вплинути на кількість плодів, що зрештою відображається на обсягах продажу.

Що з цінами на черешню в Україні

За даними Столичного ринку у Києві, ціни на черешню в Україні різняться. У продажу вже з’явилася українська черешня із Закарпаття. Її продають приблизно по 180-200 грн за 1 кг.

Водночас на ринках Ужгорода наразі переважає імпортна черешня з Греції, вартість якої значно вища — близько 1 тис. грн за 1 кг.

Попит на перші ягоди залишається невисоким через високу ціну імпортної продукції. Але ціни на черешню у 2026 році будуть знижуватися. Українська черешня лише починає надходити у продаж, тому її частка поки що невелика, але поступово зростатиме разом із розгортанням сезону.

