На українських ринках стрімко зростає асортимент полуниці — покупцям вже пропонують як тепличну ягоду від вітчизняних виробників, так і імпортну продукцію з Греції та інших країн.

Саме іноземна полуниця нині суттєво впливає на цінову ситуацію навесні, адже великі обсяги імпорту спричинили зниження вартості ягоди ще на старті сезону.

Водночас фермери зазначають, що основний сезон української полуниці з відкритого ґрунту ще попереду, а ціни надалі значною мірою залежатимуть від погодних умов.

Скільки триває збір полуниці в Україні

Як розповіла експертка плодоовочевого ринку ІА АПК-Інформ Ксенія Гусєва у статті для журналу Садівництво по-українськи, на початку квітня на ринку з’явилися значні обсяги полуниці з Греції, що й спричинило різке падіння цін на українську ягоду. Через це вітчизняні виробники були змушені продавати продукцію дешевше, ніж зазвичай у цей період.

За словами фахівчині, вже на початку квітня роздрібні ціни на полуницю швидко опустилися до приблизно 200 грн за 1 кг, а закупівельна вартість місцями знижувалася навіть нижче 150 грн за 1 кг.

Цьогоріч українські виробники почали виходити на ринок на початку травня переважно з тепличною продукцією. Причиною стали погодні умови та прохолодна весна. Водночас сезон полуниці в Україні та її масове надходження з відкритого ґрунту очікується не раніше середини червня, оскільки дозрівання ягоди напряму залежить від температури та сонячної погоди.

Ксенія Гусєва також зазначила, що імпортна полуниця може впливати на український ринок щонайменше до кінця червня — подібна ситуація спостерігалася і торік. Тоді імпортні ягоди продавалися практично до моменту масового виходу української полуниці.

Крім того, навіть за відсутності весняних заморозків прохолодне літо може спричинити подорожчання ягоди через затримку дозрівання врожаю. Тож можливо збір полуниці в Україні з ґрунту почнеться трохи пізніше.

Тим часом у Польщі нині триває активний сезон збору полуниці. Місцеві фермери шукають працівників для сезонних робіт, однак стикаються з дефіцитом робочої сили. Через нестачу охочих господарства змушені конкурувати між собою, підвищуючи оплату праці та пропонуючи кращі умови для сезонних працівників.

Скільки коштує полуниця у 2026 році

Як розповіли продавці Столичного ринку Києва 15 травня, ціни на полуницю 2026 зараз суттєво відрізняються залежно від сорту, розміру ягоди та обсягів закупівлі. За словами продавців, полуницю по 200 грн за 1 кг наразі важко продати.

На ринку представлено багато розсипної ягоди, яку продають по 130–150 грн за 1 кг. Водночас великі ягоди сорту Румба коштують близько 200 грн за 1 кг. Дрібніша полуниця в євротарі продається по 120–150 грн. Продавці зазначають, що Румба нині вважається однією з найсмачніших ранніх ягід сезону.

Преміальна, або так звана люксова полуниця наразі коштує від 200 до 240 грн за 1 кг. Окрім цього, на прилавках вже з’явилися абрикоси та персики. Також у продажу є закарпатська черешня, ціна якої наразі становить близько 200 грн за 1 кг.

