У квітні валовий внутрішній продукт (ВВП) України, за оцінками Міністерства економічного розвитку та торгівлі, зріс на 0,9%.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, українська економіка продовжує відновлюватися, попри війну, наслідки складної зими та постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Як зазначила прем’єрка, після падіння в першому кварталі, вже у квітні ВВП України, за оцінками Мінекономіки, зріс на 0,9%.

Вона розповіла, що це дозволило суттєво послабити негативну динаміку ВВП за підсумками чотирьох місяців 2026 року – до -0,2%.

Свириденко стверджує, що зростання демонструють внутрішня торгівля, добувна і переробна промисловість, зокрема, оборонна галузь, виробництво продукції, необхідної для відновлення енергетики, а також харчова промисловість.

– Після важкого лютого відновлення почалося вже в березні. Окремі галузі показують ріст понад 10%, – зазначила вона.

Водночас Свириденко наголосила, що Україна зберігає економічну стійкість, адаптивність і потенціал зростання.

Вона додала, що це підтверджують прогнози партнерів. Зокрема, Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2%, а Світовий банк – на рівні 1,2%.

Свириденко про українські далекобійні санкції

Прем’єр-міністерка України розповіла, що внутрішні російські оцінки підтверджують наростальне виснаження економіки РФ через системне знищення нафтогазової інфраструктури.

На її думку, українські далекобійні санкції працюють дуже ефективно. Вона пояснила це тим, що Росія вже змушена скорочувати активні нафтові свердловини, а падіння нафтопереробки становить щонайменше 10% лише за кілька місяців цього року, за даними Служби зовнішньої розвідки.

Водночас такий ефект підтверджується квітневими експортними даними, оскільки російський експорт нафтопродуктів скоротився на 21% у річному вимірі (та на 12%, якщо порівнювати з березнем).

Крім цього, дефіцит бюджету досяг $75,4 млрд за чотири місяці цього року. Це на 50% вище річного плану, сказала Свириденко, а також є найвищим показником за аналогічні періоди з початку повномасштабного вторгнення.

Вона пояснила, що навіть зростання світових цін на нафту не здатне вирішити проблеми, які переживає зараз Росія через війну проти України. Уряд Росії суттєво погіршив прогноз зростання російського ВВП у 2026 році з 1,3% до 0,4%, додала прем’єр-міністерка України.

