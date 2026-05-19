З 1 січня 2026 року в Україні почали діяти оновлені показники прожиткового мінімуму. Через перегляд соціальних стандартів змінилися розміри пенсій, державної допомоги та інших виплат, які прив’язані до цього показника.

Після підвищення частина українців отримала автоматичне збільшення соціальних виплат без необхідності додатково звертатися до державних органів.

Який прожитковий мінімум 2026 в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2026 році

Після оновлення загальний прожитковий мінімум в Україні зріс до 3 209 грн. У порівнянні з 2025 роком показник підвищився на 289 грн.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2026 році визначили у розмірі 3 328 грн.

Розміри прожиткового мінімуму в Україні для дітей різного віку

Також були переглянуті суми для окремих категорій населення.

Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум встановили на рівні 2 817 грн.

Для дітей від 6 до 18 років показник зріс до 3 512 грн.

Після перегляду прожиткового мінімуму для дітей збільшився і обсяг фінансової підтримки для українських родин.

Зміни торкнулися низки соціальних виплат, які отримують батьки, опікуни та малозабезпечені сім’ї. Усі оновлені показники почали діяти автоматично з початку 2026 року.

Для пенсіонерів та осіб, які втратили працездатність, він склав 2 595 грн.

Які виплати змінилися

Підвищення прожиткового мінімуму вплинуло на розміри державної підтримки, що розраховується на його основі.

Зокрема, змінилися мінімальні пенсії, допомога малозабезпеченим сім’ям, а також частина виплат родинам із дітьми, включно з допомогою при народженні дитини.

Оновлений показник для працездатного населення також почав використовуватися під час розрахунку максимальної бази нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Джерело : Пенсійний фонд

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.