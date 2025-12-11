Совет Европейского Союза одобрил шестой транш в размере примерно €2,3 млрд для Украины в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС и главы правительства Юлии Свириденко.

Совет ЕС одобрил шестой транш по программе Ukraine Facility

В Евросоюзе подчеркнули, что выплата стала возможной благодаря успешному выполнению Украиной восьми необходимых шагов для получения этого транша и завершению одного из невыполненных пунктов, связанного с четвертым траншем.

В заявлении отмечается, что эти средства в первую очередь направят на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и обеспечение бесперебойной работы государственного управления.

В Еврокомиссии подчеркнули, что программа поддержки связана с Планом для Украины, который определяет стратегию страны по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также график проведения реформ, необходимых для дальнейшего движения к членству в ЕС.

На сегодня Украина выполнила 63 из 68 шагов, предусмотренных текущим этапом программы.

Свириденко о выполнении Плана для Украины

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, Украина выполнила 8 из 10 индикаторов, заложенных в Плане.

В частности, был проведен ряд системных реформ в сфере управления государственными финансами, зеленого перехода и охраны окружающей среды, а также в направлении оптимизации бизнес-среды, финансовых рынков и судебной системы.

— Этот шестой транш в рамках действующей программы важен для обеспечения финансовой устойчивости Украины во время полномасштабного вторжения, — отметила Свириденко.

Она заверила, что правительство продолжает работать над улучшением выполнения условий Ukraine Facility в течение следующего отчетного периода.

