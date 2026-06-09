У травні 2026 року споживчі ціни в Україні продовжили зростати, однак темпи річної інфляції дещо знизилися порівняно з попереднім місяцем. Найбільший вплив на цінову динаміку мали зміни вартості продуктів харчування, окремих транспортних послуг та підакцизних товарів.

Чи зріс індекс інфляції за травень 2026 року та що відбувається з цінами, читайте в нашому матеріалі.

Яким був індекс інфляції у травні 2026 року

За інформацією Держстату, індекс споживчих цін у травні 2026 року порівняно з квітнем становив 100,9%. Це означає, що за місяць середній рівень цін для населення зріс на 0,9%.

Зараз дивляться

У річному вимірі, тобто порівняно з травнем 2025 року, інфляція склала 8,2%. Для порівняння, за підсумками квітня цей показник дорівнював 8,6%, що свідчить про певне уповільнення зростання цін.

Водночас базова інфляція, яка не враховує сезонні коливання та окремі адміністративно регульовані ціни, у травні зросла на 0,7% проти попереднього місяця. У річному обчисленні її рівень становив 7,9%.

Які продукти подорожчали найбільше

Найпомітніше у травні змінилися ціни на продовольчі товари та безалкогольні напої. Загалом ця категорія подорожчала на 1,2%.

Лідером за темпами зростання вартості стали фрукти, які за місяць додали одразу 11,1%. Також помітно зросли ціни на низку інших продуктів харчування.

Зокрема, на 1,2-6,4% подорожчали продукти переробки зернових культур, хліб, соняшникова олія, макаронні вироби, риба та рибна продукція, безалкогольні напої, яловичина, цукор.

Які товари стали дешевшими

Попри загальне підвищення цін, окремі категорії товарів у травні показали зниження вартості.

Найбільше подешевшали яйця — їхня ціна знизилася на 15,3%. Також дешевшими стали деякі продукти харчування, зокрема овочі, молоко, свинина, вершкове масло та сало. Залежно від товарної групи здешевлення становило від 0,2% до 1,7%.

Такі зміни частково компенсували подорожчання інших продуктів і стримали загальне прискорення інфляції.

Ціни на алкоголь і тютюн продовжили зростати

Підакцизна продукція у травні також додала в ціні. За даними Держстату, алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали в середньому на 1,9%.

При цьому тютюнова продукція зросла в ціні на 2,1%, тоді як алкогольні напої подорожчали на 1,6%.

Одяг і взуття стали доступнішими

На відміну від продовольчих товарів, сегмент одягу та взуття у травні продемонстрував зниження цін.

У середньому ця категорія подешевшала на 1,8%. Вартість взуття зменшилася на 2,0%, а одягу — на 1,6%.

Що відбувалося з транспортними витратами

Транспортні послуги та пов’язані з ними товари також показали помірне зростання цін. Загалом транспорт подорожчав на 0,7%.

Основним чинником стало підвищення вартості проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті, яке сягнуло 2,7%. Крім того, на 0,6% зросли ціни на паливо та мастильні матеріали.

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