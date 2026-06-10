Національний банк переглянув офіційний курс гривні на 11 червня 2026 року. Згідно з оновленими розрахунками регулятора, долар завтра коштуватиме 44,9790 грн, що на 13,53 копійки більше, ніж сьогодні, 10 червня. І це вже не перше суттєве коригування курсу за тиждень.

Чому росте долар в Україні та що відбувається на валютному ринку, Факти ICTV розпитали у директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тараса Лєсового.

З чим повʼязане зростання курсу долара

За словами банкіра курс долара за останній тиждень змінювався, а ситуація на валютному ринку з 8 червня залишається досить активною.

Зараз дивляться

На міжбанку попит на валюту в середньому перевищує пропозицію приблизно на 15%, і саме цей дисбаланс зараз є головним чинником курсового руху.

За таких умов ринок навряд чи обійдеться без помітної участі Національного банку: валютні інтервенції залишаються ключовим інструментом згладжування надмірних коливань.

– За нашими оцінками, цього тижня обсяг інтервенцій НБУ може наблизитися до $900 млн, а за більш напруженого сценарію навіть до $1 млрд. Основний попит наразі формують імпортери, зокрема компанії, пов’язані з імпортом пального, – наголосив експерт.

На тлі нестабільності на Близькому Сході та коливань нафтових цін такі учасники ринку можуть періодично активніше виходити на міжбанк із заявками на купівлю валюти.

Готівковий ринок, як і зазвичай у періоди підвищеної активності, швидко реагує на міжбанк. Обмінні пункти підвищили переважно курс продажу долара, тоді як курс купівлі змінився значно стриманіше. Унаслідок цього різниця між купівлею і продажем у низці обмінників могла розширитися до 1-1,2 грн.

Це свідчить не про дефіцит валюти, а про спробу готівкового сегмента врахувати поточні ризики та підвищену волатильність.

Відповідь на питання, чому росте курс долара, пов’язана з кількома чинниками. Додатковий психологічний вплив має інформаційний фон. Новини про зростання курсу посилюють увагу до валютного ринку, а обмінники також враховують суспільні очікування.

Водночас говорити про ажіотажний попит населення наразі немає підстав: черг біля обмінних пунктів не спостерігається, а валюта доступна. Ті, хто хоче придбати долар у новому діапазоні можуть це зробити без суттєвих обмежень.

Що з курсом долара: прогноз

До кінця тижня ситуація, найімовірніше, поступово стабілізуватиметься.

– Ми очікуємо, що курс долара переважно коливатиметься поблизу 45 грн. Події понеділка-вівторка не варто трактувати як початок різкої девальвації, – попередив експерт.

Подібні короткострокові сплески на ринку вже траплялися: у травні їх було кілька, у квітні та березні — також. Це нормальна поведінка ринку в режимі керованої гнучкості.

Важливо також враховувати, що поточні курсові рівні поки не виходять за межі річної логіки та бюджетних орієнтирів. У державному бюджеті середньозважений курс долара закладено на рівні 45,7 грн/$, тож поточні коливання біля 45 грн не свідчать про руйнування курсового сценарію.

За умови збереження активної позиції НБУ валютний ринок має достатньо інструментів для стримування надмірних коливань.

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