Форум підприємців від Forbes Ukraine, що відбудеться 25–26 червня у Києві, збере представників малого та середнього бізнесу для обговорення питань масштабування, трансформації та розвитку компаній. Про це повідомили організатори заходу.

Цьогорічний форум пройде під гаслом Бізнес-генератор: зарядись серед своїх. Його мета — допомогти підприємцям вийти з режиму “гасіння щоденних пожеж” та перебудувати хаос у чітку системну компанію, пояснюють в оркомітеті.

Ініціатори форуму зазначають, що однією з проблем для багатьох компаній залишається так звана стеля розвитку, коли звичні підходи та стратегії вже не дають очікуваного результату, а операційні процеси значною мірою залежать від ручного управління.

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Хто виступить на Форумі підприємців

Програма події побудована на реальних кейсах українського бізнесу, який не просто виживає, а масштабується та експансує. Серед спікерів заходу:

Ростислав Вовк — співзасновник компанії Kormotech;

Володимир Многолєтній — співзасновник технологічної екосистеми Genesis;

Василь Хмельницький — засновник інноваційного парку UNIT.City та індустріального парку Біла Церква;

Лідія Сметана — засновниця One By One;

Ельвіра Гасанова — засновниця Gasanova.

Для кого цей захід

Форум орієнтований на власників, CEO та топменеджерів компаній малого і середнього бізнесу, які шукають інструменти для прориву та трансформації.

Окремий фокус події — на підприємцях-початківцях та амбітних професіоналах, які лише готуються до запуску власної справи і прагнуть з перших днів будувати бізнес системно.

За словами організаторів, два дні Форуму підприємців поєднають практичні кейси від представників бізнесу та можливості для професійного нетворкінгу.

Забронювати квиток можна за посиланням.

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