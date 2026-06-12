Міжнародний валютний фонд (МВФ) погодився надати Україні наступний транш кредиту, незважаючи на те, що Київ не виконав одну з ключових умов.

Це відбувається на тлі зростаючого невдоволення вимогами фонду в країні, виснаженій війною, пише Bloomberg.

МВФ схвалив новий транш для України

Кредитор зі штаб-квартирою у Вашингтоні та уряд у Києві досягли угоди, яка відкриває Україні шлях до отримання майже $700 млн допомоги.

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Про це повідомили обізнані з перебігом переговорів особи. Вони висловились анонімно, оскільки переговори є конфіденційними.

За словами джерел, оголошення про угоду може відбутися в п’ятницю, 12 червня. Угода потребує затвердження радою МВФ наступного місяця.

Компроміс став результатом кількох тижнів переговорів у ході нещодавньої місії МВФ, які ускладнилися після того, як український парламент не прийняв закон, який вимагав фонд.

Законопроєкт передбачав розширення оподаткування іноземних посилок з метою скорочення тіньового сектору економіки України.

Зрештою, МВФ погодився дозволити Україні відкласти прийняття законодавства до липня, повідомила одна з осіб, фактично надавши законодавцям більше часу для виконання зобов’язання.

Наступний огляд МВФ запланований на вересень.

На цих новинах доларові облігації України з погашенням у 2034 році дещо зросли, наблизившись до позначки 70 центів за долар, порівняно з мінімумом у 52 центи в березні.

Законодавці не встигли вчасно ухвалити законопроєкт, оскільки підвищення податків було б вкрай непопулярним серед українців.

Суть ідеї полягає в тому, щоб посилки вартістю понад €45 ($52) обкладалися ставкою податку на додану вартість у розмірі 20% та іншими зборами.

Ця пропозиція збентежила багатьох українців, які часто купують товари за кордоном, а також законодавців.

Водночас затяжна війна загнала дефіцит бюджету України в двозначні показники, змусивши уряд шукати нові джерела доходів, оскільки цей розрив здебільшого покривається допомогою від іноземних союзників, зокрема МВФ.

Раніше МВФ погодився відкласти ще одне законодавче зобов’язання — запровадження ПДВ для певних категорій самозайнятих підприємців, яке Україна мала виконати до квітня.

Київ взяв на себе зобов’язання ухвалити ці заходи як умови кредитної програми на $8,1 млрд минулого року, однак згодом зіткнувся з труднощами при їх реалізації через сильний спротив парламенту.

Незважаючи на неодноразові порушення Києвом графіка реформ, МВФ погодився продовжити виплати в рамках чотирирічної кредитної програми — що є незвично поблажливою позицією для фонду.

Що відомо про кредитну програму МВФ

Це вже друга кредитна програма МВФ для України з часу початку повномасштабного вторгнення Росії понад чотири роки тому.

Вона слідує за затвердженням фондом чотирирічної програми на $15,6 млрд у 2023 році — раніше МВФ уникав кредитування країн у стані війни.

Підтримку України з боку МВФ засвідчив візит до Києва минулої зими керуючого директора Крісталіни Георгієвої — в особливо складний для країни час, коли вона зіткнулася з тривалими відключеннями електроенергії та перебоями в теплопостачанні й водопостачанні внаслідок російських авіаударів.

Кредитна програма МВФ є критично важливою для України не лише через обсяг фінансування, яке вона забезпечує, а й тому, що підтримка з боку фонду є потужним сигналом для інших донорів, зокрема Європейського Союзу.

Євросоюз, який затвердив дворічний пакет допомоги Україні на €90 млрд, пов’язав частину свого фінансування з умовами, що перегукуються з деякими вимогами МВФ, зокрема щодо підвищення податків на іноземні посилки.

Очікується, що ЄС здійснить перший платіж цього місяця.

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