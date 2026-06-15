За даними Держстату, у травні 2026 року інфляція в Україні сповільнилася до 8,2% у річному вимірі. Але за місяць ціни зросли на 0,9%.

Попри уповільнення, фактичні показники інфляції виявилися вищими за попередні оцінки Національного банку. У НБУ пояснюють це тим, що швидше, ніж очікувалося, зростали ціни на продукти харчування та низку послуг.

Додатково на ситуацію вплинули витрати бізнесу, зокрема на енергоносії, оплату праці та логістику, які продовжили тиснути на собівартість товарів.

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Чи буде індексація заробітної плати в червні 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

Як інфляція вплинула на індексацію зарплат у червні 2026 року

Оприлюднені дані за травень стали базовими для розрахунку індексації заробітної плати у червні та липні 2026 року. Саме після оновлення індексу споживчих цін роботодавці отримали остаточні орієнтири, чи потрібно проводити індексацію і в якому розмірі.

У статті 4 закону України Про індексацію грошових доходів населення зазначено:

Індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 103 відсотка.

Право на індексацію напряму залежить від того, коли востаннє підвищувався посадовий оклад працівника. Для частини працівників поріг інфляції у 103% вже перевищено, тому індексація стає обов’язковою.

Скільки становить індексація у червні та липні

Розмір індексації у червні різниться залежно від базового місяця.

Індексація зарплат у червні, доплати для працівників:

Для працівників із базовим місяцем січень 2026 року сума індексації у червні та липні становить 139,78 грн.

Для тих, кому оклад підвищували у лютому 2026 року, доплата становить 103,17 грн.

Якщо ж базовим є березень 2026 року, право на індексацію в ці місяці не виникає, оскільки накопичений індекс ще не досяг порогового значення у 103%.

Під час розрахунку індексації важливо враховувати не лише базовий місяць, а й форму зайнятості. Тож якщо працівника прийнято на роботу нещодавно, ключовим залишається не дата початку роботи, а дата останнього підвищення окладу за посадою.

Для працівників із неповною зайнятістю сума індексації розраховується пропорційно відпрацьованому часу. У разі звільнення вона враховується під час остаточного розрахунку за фактичний період роботи.

Що це означає для роботодавців

Після оновлення інфляційних даних бізнесу потрібно ще раз перевірити зарплатні нарахування. Йдеться насамперед про правильність визначення базових місяців і коректність суми індексації.

Індексація зарплат і далі залежатиме від рівня інфляції. Якщо зростання цін знову перевищуватиме встановлений поріг у 103%, то механізм індексації застосовуватиметься і в наступні місяці.

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