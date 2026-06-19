Уряд запускає виплати у €3 тис. для постраждалих від сексуального насильства
- Кабінет міністрів затвердив механізм невідкладних репарацій, який передбачає одноразову виплату в розмірі €3 тис. для осіб та дітей, які постраждали від сексуального насильства під час російської агресії.
- Отримання цієї конфіденційної допомоги від міжнародних донорів не впливатиме на право громадян на інші державні пільги чи субсидії.
Уряд затвердив механізм невідкладних репарацій для осіб, які постраждали від сексуального насильства, пов’язаного з російською агресією. Згідно із ним, передбачена одноразова виплата в розмірі €3 тис.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє Урядовий портал.
Постраждалі від агресії РФ зможуть отримати репарації
За словами Свириденко, право на виплату матимуть також діти, народжені внаслідок сексуального насильства, пов’язаного з російською агресією.
Як стверджує прем’єр-міністерка, фінансування здійснюватиметься внесками міжнародних партнерів і донорів.
Вона наголосила, що отримання цієї виплати не впливатиме на право людини отримувати субсидії чи інші види державної допомоги.
– Для розгляду звернень буде створено спеціальну комісію при Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності. Весь процес побудований так, щоб забезпечити конфіденційність, повагу до гідності людини та уникнути повторної травматизації, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Офіс генпрокурора зафіксував 398 випадків сексуального насильства, пов’язаного з війною з початку повномасштабного вторгнення в Україні. Серед них – 248 щодо жінок і 150 щодо чоловіків.
За оцінками правозахисників, кількість подібних випадків може бути значно більшою, тому що люди, які постраждали від сексуального насильства, можуть мовчати про такі злочини.
Як стверджує Свириденко, Україна зробить усе можливе, щоб Російська Федерація понесла відповідальність, а постраждалі громадяни отримали репарації в повному обсязі.