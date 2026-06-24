Кабінет міністрів України розподілив 6,6 млрд грн між регіонами для виплати підвищених зарплат освітянам і соціальним працівникам.

Про це повідомляє прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Виплати зарплат освітянам і соцпрацівникам

За словами Свириденко, уряд розподілив 6,6 млрд грн між 24 обласними бюджетами України.

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Прем’єр-міністерка розповіла, що кожна область отримала суму, розраховану індивідуально.

Свириденко пояснила, що це залежить від потреб на підвищення зарплат та можливості місцевих бюджетів самостійно покривати ці витрати.

– Чим менше власних доходів має регіон, тим більшу частку витрат компенсує держава, – стверджує вона.

Як зазначила Свириденко, держава покриває 80% необхідних видатків на підвищення заробітних плат для бюджетів територіальних громад та областей, де тривають або можливі бойові дії.

Водночас прем’єр-міністерка заявила, що цей показник становить від 50% до 80% для місцевих бюджетів, які демонструють недостатню спроможність.

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