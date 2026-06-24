Підвищення зарплат освітянам: Кабмін розподілив 6,6 млрд грн між областями
- Кабінет міністрів розподілив 6,6 млрд грн між бюджетами 24 областей для забезпечення виплат підвищених заробітних плат соціальним працівникам та освітянам.
- Обсяг державної допомоги розраховувався індивідуально для кожного регіону. Для прифронтових громад та територій із низькими доходами державне фінансування покриє до 80% необхідних видатків.
Кабінет міністрів України розподілив 6,6 млрд грн між регіонами для виплати підвищених зарплат освітянам і соціальним працівникам.
Про це повідомляє прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Виплати зарплат освітянам і соцпрацівникам
За словами Свириденко, уряд розподілив 6,6 млрд грн між 24 обласними бюджетами України.
Прем’єр-міністерка розповіла, що кожна область отримала суму, розраховану індивідуально.
Свириденко пояснила, що це залежить від потреб на підвищення зарплат та можливості місцевих бюджетів самостійно покривати ці витрати.
– Чим менше власних доходів має регіон, тим більшу частку витрат компенсує держава, – стверджує вона.
Як зазначила Свириденко, держава покриває 80% необхідних видатків на підвищення заробітних плат для бюджетів територіальних громад та областей, де тривають або можливі бойові дії.
Водночас прем’єр-міністерка заявила, що цей показник становить від 50% до 80% для місцевих бюджетів, які демонструють недостатню спроможність.