Наприкінці червня ціни на нафту знизилися до рівня близько $72 за барель. Це нижче, ніж у квітні та травні, однак на українських АЗС пальне дешевшає повільніше.

Чого чекати водіям у липні 2026 року — розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.

Ціни на пальне у липні 2026 року

За словами експерта, здешевлення нафти не повністю позначається на цінах на АЗС, адже ключовим орієнтиром для України залишаються котирування нафтопродуктів у Європі.

Зараз дивляться

Хоча нафта вже повернулася до рівнів перед загостренням, вона все ще дорожча, ніж у лютому, коли коштувала близько $60 за барель. Водночас бензин і дизель у Європі дешевшають повільніше, що стримує зниження цін в Україні.

— На ринку є ресурс, але він не доїхав. Це не питання дефіциту — це питання логістики і поставок. Коли цей обсяг вийде на ринок, ціни можуть піти ще нижче, — каже Олександр Сіренко.

Аналітик зазначає, що ціни на заправках уже рухаються вниз, але не так швидко, як очікують водії. На це впливають як повільніша динаміка європейських котирувань, так і сезон активного споживання. Водночас саме дизель має більший потенціал для швидшого здешевлення.

На ринку автогазу ситуація інша: частина операторів уже знизила ціни до 38 грн за літр, тоді як більшість утримує їх на рівні близько 43 грн. Це пов’язано з високою конкуренцією, адже споживачі газу більш чутливі до ціни.

Додатковий фактор: витрати і безпека АЗС

Окремим чинником залишаються витрати мереж на відновлення пошкоджених об’єктів.

За словами експерта, лише за останній період кількість зруйнованих або пошкоджених АЗС перевищує 150 і продовжує зростати, зокрема через удари по об’єктах у прифронтових регіонах.

У зв’язку з цим Олександр Сіренко пропонує переглянути підхід до податкового навантаження для таких станцій.

Зокрема, йдеться про скасування авансового платежу податку на прибуток для АЗС у радіусі до 100 км від лінії бойового зіткнення. Це, на його думку, дозволило б спрямувати кошти на укріплення об’єктів і підвищення безпеки.

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