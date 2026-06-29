Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії “Нафторинок”
Ціни на АЗС у липні 2026 року: чому пальне дешевшає повільніше, ніж нафта
- Нафта повернулася до $72 за барель, але ціни на АЗС не поспішають падати.
- Обстріли та відновлення АЗС впливають на цінову політику мереж.
- Експерт пропонує податкові пільги для заправок біля фронту.
Наприкінці червня ціни на нафту знизилися до рівня близько $72 за барель. Це нижче, ніж у квітні та травні, однак на українських АЗС пальне дешевшає повільніше.
Чого чекати водіям у липні 2026 року — розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.
Ціни на пальне у липні 2026 року
За словами експерта, здешевлення нафти не повністю позначається на цінах на АЗС, адже ключовим орієнтиром для України залишаються котирування нафтопродуктів у Європі.
Хоча нафта вже повернулася до рівнів перед загостренням, вона все ще дорожча, ніж у лютому, коли коштувала близько $60 за барель. Водночас бензин і дизель у Європі дешевшають повільніше, що стримує зниження цін в Україні.
— На ринку є ресурс, але він не доїхав. Це не питання дефіциту — це питання логістики і поставок. Коли цей обсяг вийде на ринок, ціни можуть піти ще нижче, — каже Олександр Сіренко.
Аналітик зазначає, що ціни на заправках уже рухаються вниз, але не так швидко, як очікують водії. На це впливають як повільніша динаміка європейських котирувань, так і сезон активного споживання. Водночас саме дизель має більший потенціал для швидшого здешевлення.
На ринку автогазу ситуація інша: частина операторів уже знизила ціни до 38 грн за літр, тоді як більшість утримує їх на рівні близько 43 грн. Це пов’язано з високою конкуренцією, адже споживачі газу більш чутливі до ціни.
Додатковий фактор: витрати і безпека АЗС
Окремим чинником залишаються витрати мереж на відновлення пошкоджених об’єктів.
За словами експерта, лише за останній період кількість зруйнованих або пошкоджених АЗС перевищує 150 і продовжує зростати, зокрема через удари по об’єктах у прифронтових регіонах.
У зв’язку з цим Олександр Сіренко пропонує переглянути підхід до податкового навантаження для таких станцій.
Зокрема, йдеться про скасування авансового платежу податку на прибуток для АЗС у радіусі до 100 км від лінії бойового зіткнення. Це, на його думку, дозволило б спрямувати кошти на укріплення об’єктів і підвищення безпеки.