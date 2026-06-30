Ціни у 2025 році продовжили зростати. Подорожчання енергоносіїв, витрати бізнесу, логістичні проблеми та загальна невизначеність залишалися головними чинниками, які тиснули на споживчий ринок.

Однак ситуація мала і позитивні зміни, а саме хороший урожай 2025 року, який допоміг стримати продовольчу інфляцію.

Саме сезонне здешевлення овочів стало одним із тих факторів, які помітно вплинули на загальний індекс споживчих цін. У періоди активного збору врожаю ціни на овочі знижувалися, що дозволило частково компенсувати подорожчання інших товарів і послуг.

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Про рівень інфляції в Україні у 2025 році та на скільки зросли в ціні продукти, читайте в нашому матеріалі.

Якою була інфляція в Україні у 2025 році

За даними Державної служби статистики України, у грудні 2025 року індекс споживчих цін становив 108% у порівнянні з груднем 2024 року. Це означає, що загалом товари та послуги за рік стали дорожчими на 8%.

Інфляція в Україні 2025: НБУ

Як розповіли у НБУ, у грудні 2025 року темпи зростання цін в Україні продовжили знижуватися. За підсумками місяця річна інфляція сповільнилася до 8%, тоді як у порівнянні з листопадом споживчі ціни зросли лише на 0,2%.

Фактичний рівень інфляції виявився нижчим за прогноз Національного банку, який був представлений в Інфляційному звіті. Однією з головних причин такого результату став вплив кращого врожаю, завдяки якому ціни на окремі продукти зростали повільніше або навіть знижувалися.

Водночас базова інфляція також виявилася нижчою за очікування. Цьому сприяло швидше, ніж прогнозувалося, уповільнення подорожчання непродовольчих товарів і послуг. Додатково на ситуацію вплинули менший тиск із боку ринку праці та стабільність валютного ринку, що допомогло стримувати зростання витрат і цін.

Інфляція 2025: динаміка за місяцями

Індекс інфляції у 2025 році показує, як змінювалися ціни на товари та послуги щомісяця порівняно з попереднім місяцем.

У 2025 році динаміка була такою:

Січень — 101,2%

Лютий — 100,8%

Березень — 101,5%

Квітень — 100,7%

Травень — 101,3%

Червень — 100,8%

Липень — 99,8%

Серпень — 99,8%

Вересень — 100,3%

Жовтень — 100,9%

Листопад — 100,4%

Грудень — 100,2%

Найбільше українці відчули зростання цін у продуктових магазинах. Харчі залишалися однією з головних статей витрат для сімейних бюджетів. За рік продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 10,2%.

Втім, зростання було нерівномірним: одні товари додавали в ціні дуже швидко, тоді як деякі категорії навіть стали дешевшими.

Інфляція 2025 в Україні: як змінилися ціни на продукти

Найпомітніше за рік подорожчало м’ясо та м’ясна продукція. За даними Держстату, ціни на цю категорію зросли на 21%. Для багатьох українців це стало одним із найбільш відчутних ударів по щоденних витратах, адже м’ясо є базовим продуктом у споживчому кошику.

Також суттєво додала в ціні риба, адже її вартість за рік збільшилася на 16,6%. Подорожчання торкнулося і фруктів: вони стали дорожчими на 15,2%.

Окремо варто звернути увагу на хліб та хлібобулочні вироби. За рік вони додали в ціні 10,8%. Макаронні вироби подорожчали менше, а саме на 6,2%.

Ціни на молоко, сир та яйця у сукупності зросли на 8,7%. При цьому олія та жири подорожчали на 13,2%. Якщо вершкове масло додало близько 6,2%, то соняшникова олія стала дорожчою на 17,3%.

Але не всі продукти стали дорожчими. Частина овочів, а також цукор, навпаки, втратили в ціні.

Які товари подешевшали у 2025 році

Попри загальне зростання цін, окремі категорії показали зниження вартості. Зокрема, дешевшими стали овочі та цукор.

Також знизилися ціни на одяг і взуття. За рік ця категорія подешевшала на 6,1%. Експерти пояснюють такі зміни сезонними факторами, акціями магазинів та змінами попиту.

Комунальні послуги, медицина та транспорт: що ще подорожчало

Окрім продуктів, українці відчули зростання цін і у сфері послуг. Найбільше серед житлово-комунальних послуг подорожчало управління багатоквартирними будинками. За рік вартість таких послуг зросла на 10,9%.

Зросли також витрати на медицину. Фармацевтична продукція, медичне обладнання та послуги стали дорожчими на 3,7%.

Транспортні витрати збільшилися на 6,1%. Для багатьох людей це означало більші витрати на щоденні поїздки.

Окремо варто виділити сферу зв’язку. За рік послуги зв’язку подорожчали на 12%.

Ще одна категорія зі значним зростанням, освіта. Вартість освітніх послуг за 2025 рік збільшилася на 14,4%.

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