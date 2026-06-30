С 1 июля 2026 года в Украине меняется порядок зачисления военного сбора. В связи со вступлением в силу новых норм законодательства Государственная казначейская служба открыла новые счета для уплаты военного сбора 2026 года, на которые необходимо перечислять этот платеж.

Что известно о новых счетах для уплаты военного сбора с июля 2026 и куда перечислять деньги, читайте в нашем материале.

Военный сбор: новые реквизиты 2026

В Государственной налоговой службе Украины объяснили, что теперь все поступления военного сбора будут зачисляться в специальный фонд Государственного бюджета Украины. Именно из этого фонда средства будут направляться на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

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Открыты новые реквизиты счетов для уплаты военного сбора в 2026 году:

11011000, 11011001, 11011600, 11011700 и 11011800.

В налоговой службе призвали плательщиков перед совершением платежей обязательно проверять актуальные реквизиты счетов. Сделать это можно в электронном кабинете плательщика или на официальном вебпортале ДПС. Это поможет избежать ошибочного зачисления средств.

Что изменилось с 1 июля

Главное изменение заключается не только в открытии новых счетов военного сбора 2026 года, но и в самом механизме использования средств.

До 1 июля 2026 этот платеж поступал в общий фонд Государственного бюджета Украины. Он становился частью общих доходов бюджета, из которых финансировались различные государственные расходы в соответствии с законом о государственном бюджете.

После вступления в силу закона Украины от 10 июня 2026 года №4908-ІХ порядок изменился. Теперь военный сбор зачисляется в специальный фонд государственного бюджета, то есть получает четкое целевое назначение.

Теперь средства от этого платежа будут использоваться непосредственно для финансового обеспечения сектора обороны, а именно для выплаты денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Именно из-за изменения механизма зачисления поступлений Государственная казначейская служба открыла новые бюджетные счета. Поэтому плательщикам, которые будут платить военный сбор после 1 июля, необходимо использовать новые реквизиты, чтобы средства были зачислены правильно.

Новый порядок введен законом №4908-ІХ О внесении изменений в закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2026 год о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны. Его целью является обеспечение целевого направления поступлений от военного сбора на нужды украинских защитников.

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