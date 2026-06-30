З 1 липня 2026 року в Україні змінюється порядок зарахування військового збору. У зв’язку з набуттям чинності нових норм законодавства Державна казначейська служба відкрила нові рахунки для сплати військового збору 2026, на які необхідно перераховувати цей платіж.

Що відомо про нові рахунки для сплати військового збору з липня 2026 року та куди перераховувати гроші, читайте в нашому матеріалі.

Військовий збір: нові реквізити 2026

У Державній податковій службі України пояснили, що відтепер усі надходження військового збору зараховуватимуться до спеціального фонду Державного бюджету України. Саме з цього фонду кошти спрямовуватимуть на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України.

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Відкрито нові реквізити рахунків для сплати військового збору у 2026 році:

11011000, 11011001, 11011600, 11011700 та 11011800.

У податковій службі закликали платників перед здійсненням платежів обов’язково перевіряти актуальні реквізити рахунків. Зробити це можна в Електронному кабінеті платника або на офіційному вебпорталі ДПС. Це допоможе уникнути помилкового зарахування коштів.

Що змінилося з 1 липня

Головна зміна полягає не лише у відкритті нових рахунків військового збору 2026, а й у самому механізмі використання коштів.

До 1 липня 2026 року цей платіж надходив до загального фонду Державного бюджету України. Тож він ставав частиною загальних доходів бюджету, з яких фінансувалися різні державні видатки відповідно до закону про державний бюджет.

Після набуття чинності законом України від 10 червня 2026 року №4908-ІХ порядок змінився. Тепер військовий збір зараховується до спеціального фонду державного бюджету, тобто отримує чітке цільове призначення.

Відтепер кошти від цього платежу використовуватимуться безпосередньо для фінансового забезпечення сектору оборони, а саме на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Саме через зміну механізму зарахування надходжень Державна казначейська служба відкрила нові бюджетні рахунки. Тому платникам, які сплачуватимуть військовий збір після 1 липня, необхідно використовувати вже нові реквізити, щоб кошти були зараховані правильно.

Новий порядок запроваджено законом №4908-ІХ Про внесення змін до закону України Про Державний бюджет України на 2026 рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. Його метою є забезпечення цільового спрямування надходжень від військового збору на потреби українських захисників.

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