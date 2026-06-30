Україна отримала від Європейського Союзу ще €3,9 млрд, які надійшли до спеціального фонду державного бюджету.

Про це повідомляє прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

ЄС виділив Україні ще €3,9 млрд

За словами Свириденко, €3,9 млрд від Європейського Союзу Україна спрямує на фінансування пріоритетних оборонних потреб.

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Серед них – виробництво українських дронів, посилення спроможностей оборонно-промислового комплексу та забезпечення термінових постачань для потреб фронту.

– Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan, – зазначила вона.

Як нагадала Свириденко, 25 червня Європейський Союз виділив Україні €3,2 млрд у межах цієї ж позики, які вже надійшли до державного бюджету.

Прем’єр-міністерка додала, що загальний обсяг грошей, які отримала Україна за цим інструментом, становить €7 млрд.

19 червня повідомлялося, Європейський Союз продовжив санкції проти Росії одразу на 12 місяців уперше від початку повномасштабної війни замість звичного піврічного терміну.

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