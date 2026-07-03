Первый этап программы Национального Кэшбека должен был завершиться 30 июня 2026 года.

Однако в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что выплаты за апрель до конца июня провести не успели, поэтому правительство решило продлить срок использования этих средств до 31 июля 2026 года. Кстати, деньги за апрель на счета украинцев начнут поступать уже 3 июля.

Такие сроки также касаются кэшбека на горючее, который начисляли за покупки, совершенные с 20 марта по 31 мая.

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Так что у украинцев есть дополнительный месяц, чтобы использовать деньги после их зачисления на специальные счета. После 31 июля неиспользованные средства будут возвращены в государственный бюджет.

Также в Минцифре объяснили, что это решение касается только первого этапа программы. Для последующих начислений уже будут действовать совсем другие правила.

Когда выплатят национальный кэшбек за июнь 2026 года, читайте в материале на Фактах ICTV.

Когда будет выплата кэшбека за июнь 2026 года

Все выплаты, которые начали начисляться с мая 2026 года, правительство отнесло ко второму этапу программы Национальный кэшбек. Поэтому на них не распространяется требование использовать средства до конца июля 2026 года.

Для второго этапа установили более длинный срок. Кешбек, начисленный за май, июнь и все последующие месяцы, можно будет использовать до конца календарного месяца, в котором в Украине будет прекращено или отменено военное положение.

Также правительство определило и максимальный срок действия этих средств, а именно до 30 апреля 2028 года. Так что если военное положение будет продолжаться дольше, воспользоваться накопленным кэшбеком после этой даты уже не получится.

Когда выплатят национальный кэшбек за июнь 2026 года

Когда будет выплата кэшбека за июнь 2026 года, правительство закрепило постановлением Кабинета Министров №559, которое определяет порядок начисления и выплаты средств в рамках второго этапа программы.

Именно в этом документе отмечено, что перечисление национального кэшбека за май и июнь 2026 будет производиться в июле 2026 года. То есть выплата национального кэшбека за июнь будет в июле, а украинцы получат деньги сразу за два месяца.

Постановление также определяет порядок последующих выплат. Кэшбек за декабрь 2026 года планируют перечислить в феврале 2027 года, а деньги за декабрь 2027 года поступят в феврале 2028-го. В постановлении указано, что такие выплаты будут производиться при наличии средств в соответствующей бюджетной программе.

Когда завершится программа

Согласно постановлению №559, кэшбек по второму этапу будет начисляться до февраля 2028 года включительно.

С 1 марта 2028 начисления прекратятся, а последнюю выплату, за февраль 2028, украинцы получат в марте 2028-го.

На что можно потратить средства Национального кэшбека

Правила использования национального кэшбека остались неизменными. Полученные средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, покупку книг и другой печатной продукции, оплату почтовых услуг, участвующие в программе товары украинского производства, а также благотворительные взносы или донаты в поддержку ВСУ.

Следовательно, изменения, введенные правительством, касаются прежде всего сроков использования средств и графика выплат.

Если кэшбек за апрель необходимо использовать до 31 июля, то деньги, начисленные с мая 2026 года, украинцы смогут тратить еще в течение длительного времени. Это, по меньшей мере, до завершения военного положения, но не позднее 30 апреля 2028 года.

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