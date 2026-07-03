Перший етап програми Національного кешбеку мав завершитися 30 червня 2026 року.

Однак у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що виплати за квітень до кінця червня провести не встигли, тому уряд вирішив продовжити строк використання цих коштів до 31 липня 2026 року. До речі, гроші за квітень на рахунки українців почнуть надходити вже 3 липня.

Такі терміни також стосуються кешбеку на пальне, який нараховували за покупки, здійснені з 20 березня до 31 травня.

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Тож у українців є додатковий місяць, щоб використати гроші після їх зарахування на спеціальні рахунки. Після 31 липня невикористані кошти повернуть до державного бюджету.

Також у Мінцифри пояснили, що це рішення стосується лише першого етапу програми. Для наступних нарахувань уже діятимуть зовсім інші правила.

Коли виплатять національний кешбек за червень 2026 року, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Коли буде виплата кешбеку за червень 2026 року

Усі виплати, які почали нараховуватися з травня 2026 року, уряд відніс до другого етапу програми Національний кешбек. Саме тому на них не поширюється вимога використати кошти до кінця липня 2026 року.

Для другого етапу встановили значно довший строк. Кешбек, нарахований за травень, червень і всі наступні місяці, можна буде використати до кінця того календарного місяця, у якому в Україні буде припинено або скасовано воєнний стан.

Також уряд визначив і максимальний термін дії цих коштів, а саме не пізніше 30 квітня 2028 року. Тож якщо воєнний стан триватиме довше, скористатися накопиченим кешбеком після цієї дати вже не вийде.

Коли виплатять національний кешбек за червень 2026 року

Коли буде виплата кешбеку за червень 2026 року уряд закріпив постановою Кабінету Міністрів №559, яка визначає порядок нарахування та виплати коштів у межах другого етапу програми.

Саме в цьому документі зазначено, що перерахування національного кешбеку за травень і червень 2026 року здійснюватиметься у липні 2026 року. Тобто виплата національного кешбеку за червень буде у липні, а українці отримають гроші одразу за два місяці.

Постанова також визначає порядок подальших виплат. Зокрема, кешбек за грудень 2026 року планують перерахувати у лютому 2027 року, а гроші за грудень 2027 року надійдуть у лютому 2028-го. У постанові зазначено, що такі виплати здійснюватимуться за наявності коштів за відповідною бюджетною програмою.

Коли завершиться програма

Згідно з постановою №559, кешбек за другим етапом нараховуватимуть до лютого 2028 року включно.

Із 1 березня 2028 року нарахування припиняться, а останню виплату, за лютий 2028 року, українці отримають у березні 2028-го.

На що можна витратити кошти Національного кешбеку

Правила використання національного кешбеку залишилися незмінними. Отримані кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання лікарських засобів і медичних виробів, купівлю книжок та іншої друкованої продукції, оплату поштових послуг, товари українського виробництва, які беруть участь у програмі, а також благодійні внески чи донати на підтримку ЗСУ.

Отже, зміни, які запровадив уряд, стосуються насамперед строків використання коштів і графіка виплат.

Якщо кешбек за квітень необхідно використати до 31 липня, то гроші, нараховані починаючи з травня 2026 року, українці зможуть витрачати ще протягом тривалого часу. Це щонайменше до завершення воєнного стану, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

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