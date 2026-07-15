Национальный банк изменит шрифтовое оформление новой банкноты номиналом 2 000 грн, на которой изображен Василий Стус, после замечаний дизайнерского сообщества.

В НБУ стремятся устранить любые ассоциации со шрифтом российского происхождения.

НБУ изменит шрифт на банкноте номиналом 2 000 грн

— Национальный банк Украины выражает благодарность профессиональному сообществу дизайнеров за сознательную позицию и профессиональное внимание к каждому элементу новой банкноты национальной валюты номиналом 2 000 грн, – говорится в сообщении от 15 июля.

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В НБУ отметили, что проанализировали аргументы дизайнеров относительно сходства надписи номинала с одной из неофициальных кириллических адаптаций шрифта российского происхождения.

Регулятор подчеркнул, что при разработке дизайна сторонние шрифтовые пакеты не использовались. В Нацбанке считают неприемлемыми любые ассоциации подобного характера.

— Для Национального банка неприемлема даже ассоциация элементов дизайна банкноты, посвященной Василию Стусу, с работой гражданки страны-агрессора, – отметили в НБУ.

Новая надпись будет выполнена в соответствии с официальной кириллической версией шрифта Bickham Script без авторских вариаций.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что банкнота с изображением Василия Стуса должна быть “безупречной в каждой линии”, поэтому даже само появление подобных ассоциаций стало достаточным основанием для пересмотра оформления.

— Когда мы представили банкноту с Василием Стусом, я сказал: он – моральный абсолют. Слова имеют последствия. В профессиональном сообществе возникла дискуссия относительно каллиграфии номинала – ее стилистику связывают с адаптацией шрифта, когда-то выполненной российской дизайнеркой. Можно было бы спорить о глифах и лицензиях. С юридической точки зрения у нас все в порядке. Но я задал себе другой вопрос: может ли на банкноте с человеком, которого убила Россия, быть хотя бы тень ассоциации с РФ? Ответ очевиден, – подчеркнул Пышный.

Он добавил, что в этой ситуации решение очевидно – надпись номинала будет изменена.

В Национальном банке сообщили, что обновленная надпись будет использоваться на новых банкнотах номиналом 2 000 грн.

Поскольку банкнота еще не запущена в производство, внесение изменений в ее оформление не повлияет на сроки введения в обращение.

Банкнота будет введена в обращение 4 сентября 2026 года.

Что известно о дискуссии вокруг оформления банкноты

После презентации новой банкноты графический дизайнер и разработчик шрифтов Богдан Гдаль заявил, что в ее оформлении снова использовали кириллизованную версию шрифта Bickham Script, связанную с пиратской адаптацией, созданной российской дизайнеркой Александрой Гофман.

По его словам, аналогичная ситуация уже возникала в 2019 году во время выпуска банкноты номиналом 1 000 грн с изображением Владимира Вернадского.

Тогда Гдаль вместе с коллегой Андреем Шевченко обратили внимание на использование пиратских шрифтов в оформлении украинских банкнот.

Специалисты установили, что надпись “Одна тисяча гривень” на оборотной стороне купюры была выполнена кириллизованной версией шрифта Bickham Script, который в 1997 году создал Ричард Липтон.

Шрифт был лицензирован компанией Adobe, однако до 2016 года не имел официальной кириллической версии.

Нелегальная адаптация, которую Александра Гофман распространяла еще в 2005 году, имеет характерные визуальные недостатки. Наиболее заметно они проявляются в слове “гривень”, в частности в форме буквы “в”.

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