Національний банк змінить шрифтове оформлення нової банкноти номіналом 2 000 грн, на якій зображено Василя Стуса, після зауважень дизайнерської спільноти.

В НБУ прагнуть усунути будь-які асоціації зі шрифтом російського походження.

НБУ змінить напис на банкноті 2 000 грн

– Національний банк України висловлює вдячність фаховій спільноті дизайнерів за свідому позицію та професійну увагу до кожного елемента нової банкноти національної валюти номіналом 2 000 грн, – йдеться у повідомленні від 15 липня.

Зараз дивляться

У НБУ зазначили, що проаналізували аргументи дизайнерів щодо схожості напису номіналу з однією з неофіційних кириличних адаптацій шрифту російського походження.

Регулятор наголосив, що під час розробки дизайну сторонні шрифтові пакети не використовувалися. У Нацбанку вважають неприйнятними будь-які асоціації такого характеру.

– Для Національного банку неприйнятна навіть асоціація елементів дизайну банкноти, що вшановує Василя Стуса, з роботою громадянки країни-агресорки, – зазначили в НБУ.

Новий напис буде виконано відповідно до офіційної кириличної версії шрифту Bickham Script без авторських варіацій.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що банкнота із зображенням Василя Стуса має бути “бездоганною в кожній лінії”, тому навіть сама поява таких асоціацій стала достатньою підставою для перегляду оформлення.

– Коли ми презентували банкноту з Василем Стусом, я сказав: він – моральний абсолют. Слова мають наслідки. У фаховій спільноті виникла дискусія щодо каліграфії номіналу – її стилістику пов’язують з адаптацією шрифту, зробленою колись російською дизайнеркою. Можна було б сперечатися про гліфи й ліцензії. Юридично ми в порядку. Але я поставив собі інше питання: чи може на банкноті з людиною, яку вбила Росія, бути бодай тінь асоціації з РФ? Відповідь очевидна, – наголосив Пишний.

Він додав, що в цій ситуації рішення є очевидним – напис номіналу буде змінено.

У Національному банку повідомили, що оновлений напис використовуватиметься на нових банкнотах номіналом 2 000 грн.

Оскільки банкнота ще не запущена у виробництво, внесення змін до її оформлення не вплине на строки введення в обіг.

Банкноту буде введено в обіг 4 вересня 2026 року.

Що відомо про дискусію щодо оформлення банкноти

Після презентації нової банкноти графічний дизайнер і розробник шрифтів Богдан Гдаль заявив, що в її оформленні знову застосували кирилізовану версію шрифту Bickham Script, яка пов’язана з піратською адаптацією, створеною російською дизайнеркою Олександрою Гофман.

За його словами, аналогічна ситуація вже виникала у 2019 році під час випуску банкноти номіналом 1 000 грн із зображенням Володимира Вернадського.

Тоді Гдаль разом із колегою Андрієм Шевченком звернули увагу на використання піратських шрифтів в оформленні українських банкнот.

Фахівці встановили, що напис “Одна тисяча гривень” на зворотному боці купюри був виконаний кирилізованою версією шрифту Bickham Script, який у 1997 році створив Річард Ліптон.

Шрифт був ліцензований компанією Adobe, однак до 2016 року не мав офіційної кириличної версії.

Нелегальна адаптація, яку Олександра Гофман поширила ще у 2005 році, має характерні візуальні недоліки. Найпомітніше вони проявляються у слові “гривень”, зокрема у формі літери “в”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.