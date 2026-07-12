Усиление украинских ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре привело к дефициту бензина в большинстве регионов РФ и резкому скачку розничных цен на топливо.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Дефицит бензина в РФ

В настоящее время нехватку бензина испытывают по меньшей мере 78 из 83 федеральных субъектов России, а также временно оккупированные территории Украины.

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По данным российского агентства «Интерфакс» со ссылкой на Росстат, в июне 2026 года средняя розничная цена на бензин в РФ выросла на 6,88%, тогда как в предыдущие месяцы темпы подорожания были значительно ниже. Для сравнения: в мае цены выросли всего на 0,85%, в апреле — на 0,61%, а в марте — на 1,08%.

Больше всего подорожал бензин марки АИ-92 — на 7,3%. Стоимость АИ-95 увеличилась на 6,7%, АИ-98 — на 3,1%, а дизельного топлива — на 7,1%. В целом за последний год розничные цены на бензин в России подскочили почти на 20%.

Аналитики ISW связывают резкий рост цен прежде всего с систематическими ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, производителям бензина и логистическим маршрутам поставок топлива. Особенно ощутимыми последствия стали летом, когда из-за туристического сезона спрос на топливо традиционно растет.

По оценке экспертов, дефицит бензина уже сказывается не только на гражданском секторе, но и на обеспечении российских войск в тылу и вблизи линии фронта.

В ISW считают, что Украина, вероятно, будет и в дальнейшем наращивать удары на большие расстояния, в то время как Россия пока не смогла устранить слабые места своей системы противовоздушной обороны, позволяющие украинским атакам достигать целей.

Это может еще больше усугубить топливный кризис как в самой России, так и на временно оккупированных украинских территориях.

7 июля крупнейший НПЗ России в Омске остановил работу после атаки украинских беспилотников.

Источник : ISW

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