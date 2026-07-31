30 июля 2026 года Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 15% до 15,5%. Хотя большинство участников финансового рынка ожидали, что регулятор оставит ее без изменений, НБУ решил ужесточить монетарную политику.

Для рядовых украинцев это решение может означать постепенное изменение стоимости кредитов, доходности депозитов, а также определенное влияние на валютный рынок.

Что такое учетная ставка НБУ, стоит ли ожидать более выгодных депозитов и как повышение ставки может сказаться на курсе гривны, Факты ICTV узнавали у экономистов и банкиров.

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Что такое учетная ставка НБУ и зачем ее меняют

Учетная ставка — базовая процентная ставка Национального банка, которая фактически является ориентиром для всей финансовой системы страны.

Именно от нее зависит, под какие проценты банки могут привлекать ресурсы, кредитовать население и бизнес, а также какую доходность предлагать вкладчикам.

Учетная ставка НБУ: на что влияет

Если инфляция начинает ускоряться, НБУ обычно увеличивает ставку. Таким образом, регулятор делает гривневые инструменты более привлекательными, стимулирует граждан больше экономить и меньше тратить, а также сдерживает избыточный спрос на валюту.

Когда инфляционное давление ослабевает, ставку могут снижать. В этом случае кредиты постепенно дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.

Банкир: НБУ решил действовать на опережение

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев рассказал в комментарии для Фактов ICTV, что большинство участников финансового рынка было готово к более консервативному сценарию, а именно сохранение учетной ставки на уровне 15%.

Однако Национальный банк решил действовать, так сказать, на опережение, не дожидаясь возможных негативных проявлений в экономике и усиления инфляционных рисков.

– Повышение ставки до 15,5% можно рассматривать как превентивный шаг, призванный укрепить монетарную устойчивость и сдержать возможный рост ценового давления, – объяснил эксперт.

По словам банкира, уже в ближайшие недели банки могут начать пересматривать свои депозитные программы. Скорее всего, ближе к сентябрю доходность гривневых депозитов несколько вырастет: ставки по вкладам могут отреагировать на изменение учетной ставки почти “зеркально”.

Прежде всего, это может касаться депозитов сроком от трех до шести месяцев. В то же время, изменения не будут мгновенными и одинаковыми во всех банках: многое будет зависеть от потребности учреждений в привлечении средств и уровня конкуренции за вкладчиков.

Дмитрий Замотаев продолжил, что подобная тенденция может наблюдаться и в кредитовании — стоимость ссуд также способна постепенно возрасти. Однако кредитные ставки вряд ли будут изменяться строго пропорционально учетной, ведь они зависят не только от монетарной политики НБУ, но и стоимости банковских ресурсов, уровня рисков и условий конкретных программ.

Еще один положительный эффект, на который обращает внимание эксперт, поддержка национальной валюты.

— Рост доходности гривневых инструментов усиливает интерес граждан в сбережениях в национальной валюте, может сдержать чрезмерный спрос на доллары и евро и будет способствовать курсовой устойчивости. Так что решение НБУ является не только сигналом для депозитного и кредитного рынков, но и дополнительным предохранителем от инфляционных и валютных колебаний, — резюмировал банкир.

Что значит повышение учетной ставки и изменится ли курс доллара

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в своем сообщении на Facebook обратил внимание, что решение Национального банка стало неожиданностью даже для рынка. По его мнению, участникам финансового сектора понадобится несколько дней, чтобы полностью оценить его последствия.

Экономист объясняет, что главная цель повышения ставки — сделать гривневые инструменты более привлекательными. Регулятор стремится, чтобы больше населения оставалось на банковских депозитах и ​​вкладывалось в облигации внутреннего государственного займа, а не переходило на валютный рынок. Такой подход также помогает сдерживать инфляцию, которая продолжает ускоряться.

Вместе с тем, по словам Шевчишина, сегодня значительно большее влияние на валютный рынок оказывают операции между банками и ситуация с внешней торговлей. В частности, риски увеличения дефицита валюты из-за возможных проблем с работой портов преобладают над потенциальным влиянием операций населения по покупке валюты.

Именно поэтому, по его мнению, само по себе повышение учетной ставки не способно кардинально изменить тенденцию постепенного ослабления гривны. В то же время, этот шаг может несколько сдержать темпы девальвации.

Экономист также отмечает, что психологически важным ориентиром для рынка остается отметка в 45 грн/$1. Если этот уровень будет преодолен, валютный рынок может перейти в новый диапазон курса.

Отдельное внимание эксперт советует обращать и на ситуацию с евро. После последних сигналов ФРС европейская валюта укрепилась, что также влияет на валютный баланс в Украине и частично может изменять подходы Национального банка к курсовой политике.

Кроме того, Шевчишин считает, что в ближайшее время следует внимательно следить за реакцией коммерческих банков. По его мнению, далеко не все финансовые учреждения сразу будут повышать ставки по депозитам, а если это и произойдет, то рост вряд ли будет таким же, как повышение самой учетной ставки.

В первую очередь, будут активнее пересматривать депозитные программы банки, которые планируют наращивать кредитование и потребовать дополнительных ресурсов от вкладчиков.

На что влияет повышение учетной ставки НБУ

Если подытожить мнения экспертов, то повышение учетной ставки НБУ в ближайшее время может сказаться сразу на нескольких сферах:

Украинцы могут увидеть постепенный рост ставок по гривневым депозитам, хотя изменения будут зависеть от политики каждого банка.

Кредиты могут стать несколько более дорогими, но их стоимость определяется не только решениями Нацбанка, но и рисками, стоимостью ресурсов и условиями конкретных кредитных программ.

Кроме этого, более высокая учетная ставка НБУ призвана сделать гривневые сбережения более выгодными, снизить спрос на иностранную валюту и поддержать стабильность гривни.

Экономисты подчеркивают, что на валютный курс сейчас влияет целый комплекс факторов, поэтому решение НБУ не станет единственной причиной возможных изменений на рынке.

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